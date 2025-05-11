Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MEDICALPLUS NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MEDICALPLUS NAM ĐỊNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: Hải Hậu ...và 7 địa điểm khác, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, giải quyết các trường hợp phản hồi góp ý chất lượng đối với phòng khám, chuyển tiếp các bộ phận liên quan và báo cáo trưởng bộ phận.
Nắm vững và sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm phòng khám, thông tin về dịch vụ, các chương trình ưu đãi, giá cả các loại dịch vụ để hướng dẫn cho khách hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng, hồ sơ khách hàng vào phần mềm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Kinh tế, tài chính, kế toán, QTKD, Y dược.
Hình thức dễ nhìn, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng.
Kỹ năng lập, theo dõi và thực hiện
Thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH MEDICALPLUS NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp ăn ca; 35.000đ/bữa ăn trưa (làm việc 8 tiếng trở lên).
Đóng BHXH, BHYT, BHTN, và các chế độ chính sách theo Bộ luật lao động.
Thưởng các ngày lễ, ngày tết.
Được tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, hiếu, hỷ…
Nghỉ phép 12 ngày/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDICALPLUS NAM ĐỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
