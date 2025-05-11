Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MEDICALPLUS NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Hải Hậu ...và 7 địa điểm khác, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, giải quyết các trường hợp phản hồi góp ý chất lượng đối với phòng khám, chuyển tiếp các bộ phận liên quan và báo cáo trưởng bộ phận.

Nắm vững và sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm phòng khám, thông tin về dịch vụ, các chương trình ưu đãi, giá cả các loại dịch vụ để hướng dẫn cho khách hàng.

Cập nhật thông tin khách hàng, hồ sơ khách hàng vào phần mềm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Kinh tế, tài chính, kế toán, QTKD, Y dược.

Hình thức dễ nhìn, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng.

Kỹ năng lập, theo dõi và thực hiện

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH MEDICALPLUS NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp ăn ca; 35.000đ/bữa ăn trưa (làm việc 8 tiếng trở lên).

Đóng BHXH, BHYT, BHTN, và các chế độ chính sách theo Bộ luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, ngày tết.

Được tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, hiếu, hỷ…

Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDICALPLUS NAM ĐỊNH

