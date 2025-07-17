Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 721 Trường Chinh, P.TTh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên.

Hỗ trợ quy trình phỏng vấn và công tác quản lý nhân sự.

Hỗ trợ đào tạo và tổ chức chương trình dành cho nhân viên mới.

Theo dõi và tham gia hỗ trợ các dự án nhân sự.

Hỗ trợ công tác đào tạo nội bộ cho nhân viên.

Theo dõi và quản lý các công việc hành chính – nhân sự.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý (bao gồm tham gia các buổi quay hình, đào tạo,...).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

(Chỉ tuyển nam) Sinh viên năm 3 trở lên các ngành về kinh tế như Quản Trị Nguồn Nhân Lực, Marketing, Kinh Tế,... yêu thích, hoặc muốn phát triển nghề nghiệp trong Mảng đào tạo.

Tự tin thuyết trình, truyền đạt trước đám đông là một lợi thế.

Sử dụng tốt các kỹ năng tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng sắp xếp & quản lý công việc hiệu quả

Kỹ năng thiết kế, quay dựng video clip cơ bản (powerpoint, canva, capcut...)

Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tương đương vị trí thực tập

Hỗ trợ cho cá nhân hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp.

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt phù hợp với lịch học cá nhân.

Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm và công việc thực tế.

Được trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM

