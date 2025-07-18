Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU
- Khánh Hòa: 255 Đường 23/10, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thu chi tiền mặt, mua bán hàng ngày.
- Thực hiện việc nhập/ xuất hàng hóa hàng ngày, kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của hàng hóa.
- Quản lý sổ sách, chứng từ liên quan đến việc bán hàng của công ty.
- Thống kê công nợ và thực hiện đốc thúc công nợ của khách hàng
- Làm việc trên phần mềm riêng của Công ty
- Lập báo cáo doanh số và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
- Các công việc khác liên quan đến bộ phận kế toán (khi công ty cần).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán
- Có ít nhất trên 01 năm kinh nghiệm với các công việc tương đương.
- Chịu khó và cẩn thận.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.
- Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty
- Những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
