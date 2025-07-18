Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 255 Đường 23/10, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu chi tiền mặt, mua bán hàng ngày.

- Thực hiện việc nhập/ xuất hàng hóa hàng ngày, kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của hàng hóa.

- Quản lý sổ sách, chứng từ liên quan đến việc bán hàng của công ty.

- Thống kê công nợ và thực hiện đốc thúc công nợ của khách hàng

- Làm việc trên phần mềm riêng của Công ty

- Lập báo cáo doanh số và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

- Các công việc khác liên quan đến bộ phận kế toán (khi công ty cần).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên – chuyên ngành Kế toán –Kiểm toán hoặc Kế toán

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán

- Có ít nhất trên 01 năm kinh nghiệm với các công việc tương đương.

- Chịu khó và cẩn thận.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty

- Những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin