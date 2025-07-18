Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU
Ngày đăng tuyển: 18/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/08/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 255 Đường 23/10, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu chi tiền mặt, mua bán hàng ngày.
- Thực hiện việc nhập/ xuất hàng hóa hàng ngày, kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn của hàng hóa.
- Quản lý sổ sách, chứng từ liên quan đến việc bán hàng của công ty.
- Thống kê công nợ và thực hiện đốc thúc công nợ của khách hàng
- Làm việc trên phần mềm riêng của Công ty
- Lập báo cáo doanh số và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
- Các công việc khác liên quan đến bộ phận kế toán (khi công ty cần).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên – chuyên ngành Kế toán –Kiểm toán hoặc Kế toán
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán
- Có ít nhất trên 01 năm kinh nghiệm với các công việc tương đương.
- Chịu khó và cẩn thận.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.
- Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty
- Những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 105 Lý Thái Tổ, Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

