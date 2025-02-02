Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình, Cổ Nhuế, Nam Từ Liêm ...và 12 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

Chào khách, phân luồng khách hàng

Tiếp nhận và làm thủ tục khi khách hàng đến trung tâm

Tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong phạm vi quyền hạn

Thực hiện thanh toán cho khách hàng

Tư vấn Khách hàng về dịch vụ

Nhập dữ liệu vào hệ thống thông tin của trung tâm

Thực hiện các công việc khác khi được phân công

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ 18-30 ngoại hình sáng

Kỹ năng giao tiếp tốt

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Kỹ năng xử lý tình huống tốt

Biết sử dụng tin học văn phòng

Có kinh nghiệm về lĩnh vực CSKH hoặc tư vấn bán hàng qua điện thoại là một lợi thế

Nắm vững kiến thức về sản phẩm và dịch vụ cần tư vấn đến khách hàng (được đào tạo)

Tại Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Thỏa thuận theo kinh nghiệm

Được tham gia đào tạo về kiến thức ý khoa, kỹ năng chăm sóc khách hàng

Quyền đưa ra ý kiến đóng góp, xây dựng nhằm củng cố và nâng cao chất lượng CSKH tại trung tâm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, khẳng định bản thân

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng

Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc, lễ tết, sinh nhật

Phụ cấp tiền cơm trưa, phụ cấp trang điểm

Chế độ hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, du lịch hàng năm

Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm

Định hướng phát triển trưởng nhóm, quản lý vùng, trưởng trung tâm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.