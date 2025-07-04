Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HBC MIỀN BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HBC MIỀN BẮC
Mức lương
40 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hà Nam
- Hải Phòng ...và 9 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 40 - 70 Triệu
Phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm
Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động phân phối sản phẩm tại khu vực quản lý.
Nghiên cứu, cải tiến chất lượng công việc của Khối kinh doanh.
Công tác kế hoạch
Công tác báo cáo
Với Mức Lương 40 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Công ty Cổ phần Nước Giải Khát HBC/ Đ.c: Lô 15+19, Đường N3, Cụm CN An Xá, P. Mỹ Xá, TP. Nam Định . Cần tuyển GĐKD yêu cầu như sau:
Kiến thức chuyên sâu về hệ thống quản lý, quản trị quá trình, mục tiêu
Kiến thức cơ bản về Quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính, Quản trị bán hàng, Quản trị nhân sự
Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh
Kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm
Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ Công ty phân phối
Nắm vững các quy trình công việc đảm nhiệm; các tài liệu hướng dẫn công việc của đơn vị
Yêu cầu kinh nghiệm quản lý: Từ 1 đến dưới 3 năm
Yêu cầu kinh nghiệm làm việc: Từ 3 đến dưới 5 năm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HBC MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
− Thu nhập từ 40 – 70 Triệu/ tháng. Thoả thuận khi phỏng vấn.
− Thời gian: Làm việc giờ hành chính 8h/ngày, (6ngày/tuần).
− Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm, lễ tết đầy đủ theo luật lao động.
− Thưởng lễ tết và phụ cấp, thưởng tháng lương 13 theo chính sách riêng của công ty.
− Được tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HBC MIỀN BẮC
