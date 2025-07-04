Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HBC MIỀN BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu

Mức lương 40 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hà Nam - Hải Phòng ...và 9 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh

Phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm

Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động phân phối sản phẩm tại khu vực quản lý.

Nghiên cứu, cải tiến chất lượng công việc của Khối kinh doanh.

Công tác kế hoạch

Công tác báo cáo

Yêu Cầu Công Việc

Công ty Cổ phần Nước Giải Khát HBC/ Đ.c: Lô 15+19, Đường N3, Cụm CN An Xá, P. Mỹ Xá, TP. Nam Định . Cần tuyển GĐKD yêu cầu như sau:

Kiến thức chuyên sâu về hệ thống quản lý, quản trị quá trình, mục tiêu

Kiến thức cơ bản về Quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính, Quản trị bán hàng, Quản trị nhân sự

Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh

Kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm

Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ Công ty phân phối

Nắm vững các quy trình công việc đảm nhiệm; các tài liệu hướng dẫn công việc của đơn vị

Yêu cầu kinh nghiệm quản lý: Từ 1 đến dưới 3 năm

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc: Từ 3 đến dưới 5 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HBC MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

− Thu nhập từ 40 – 70 Triệu/ tháng. Thoả thuận khi phỏng vấn.

− Thời gian: Làm việc giờ hành chính 8h/ngày, (6ngày/tuần).

− Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm, lễ tết đầy đủ theo luật lao động.

− Thưởng lễ tết và phụ cấp, thưởng tháng lương 13 theo chính sách riêng của công ty.

− Được tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HBC MIỀN BẮC

