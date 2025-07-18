Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng và sàng lọc hồ sơ ứng viên.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.

Phỏng vấn ứng viên và đánh giá năng lực.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách.

Lập kế hoạch và tổ chức các buổi phỏng vấn.

Xây dựng và quản lý mối quan hệ với các trường đại học, cao đẳng.

Tham gia các sự kiện tuyển dụng và hội chợ việc làm.

Hỗ trợ trong việc onboard nhân viên mới.

Cập nhật và quản lý dữ liệu ứng viên.

Báo cáo kết quả tuyển dụng cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệpTHPT trở lên

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sử dụng các mạng xã hội và các trang web tuyển dụng.

Am hiểu về thị trường lao động và các quy định về tuyển dụng.

Có khả năng phân tích và đánh giá năng lực ứng viên.

Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được làm việc trong một công ty có uy tín trong lĩnh vực bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam

