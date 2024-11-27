Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 23 đường số 5 cư xá Chu Văn An P26 Q Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Phụ trách các công việc liên quan lô hàng từ khi bắt đầu nhận được thông tin, cập nhật hệ thống, kiểm tra đối chiếu chứng từ và hệ thống, phát hành FCR, nhận SWB từ nhà vận chuyển, gửi chứng từ cho bên tiếp nhận hàng để hoàn tất thủ tục nhập hàng
- Theo dõi lô hàng theo đúng thời hạn và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi công việc và trách nhiệm của mình
- Làm việc với các bên liên quan, cập nhập thông tin và xử lý tình hướng xảy ra kịp thời
- Chuẩn bị Debit/ Credit note cho khách hàng, theo dõi thanh toán và cập nhật báo cáo
- Đóng góp ý kiến / sáng kiến với năng suất / hiệu quả cao

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Hoc chuyên ngành kinh doanh quốc tế hoặc các ngành có môn học liên quan đến xuất nhậpkhẩu,logistics
-KInh nghiệm từ 2-3 năm trở lên
-Biết xử lý tình huống linh hoạt, mềm mỏng trong quá trình làm việc với khách hàng
-Có khả năng làm việc độc lập, và phối hợp nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Tiếng Anh khá.
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương từ 10 triệu đên 18 triệu - tùy năng lực ứng viên
-Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.
-Thưởng lương tháng 13
-Phép năm,chế độ tăng lương hằng năm.
-Có chế độ đi du lich hàng năm, chế độ khen thưởng....
-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của nhà nước ban hành.
-Làm giờ hành chính (Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h15 đến 12h, chiều từ 1h30 đến 17h30; Thứ 7: 8h30 đến 12h).-

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS

CÔNG TY TNHH KINGFISHER LOGISTICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 Đường Số 5, Cư Xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

