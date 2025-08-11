Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 18Ter Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp. Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực phòng khám, bệnh viện, dịch vụ sức khỏe.
Nắm vững quy định kế toán, thuế, chuẩn mực tài chính Việt Nam hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính chính xác và hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Thành thạo phần mềm kế toán MISA và MS Excel.
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, sẵn sàng phối hợp với các bộ phận khác
Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (xét tăng lương định kỳ).
Nghỉ Phép có Lương: 12 ngày nghỉ phép có lương trong năm
Thưởng tháng 13.
BHXH – BHYT đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội phát triển kỹ năng, làm việc cùng đội ngũ năng động.
Chăm sóc sức khoẻ: chăm sóc sức khoẻ cho đội ngũ nhân viên
Các đãi ngộ khác: Ăn uống và hoạt động giải trí lành mạnh, đào tạo nâng cao…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
