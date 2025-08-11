Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18Ter Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp. Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực phòng khám, bệnh viện, dịch vụ sức khỏe.

Nắm vững quy định kế toán, thuế, chuẩn mực tài chính Việt Nam hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính chính xác và hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Thành thạo phần mềm kế toán MISA và MS Excel.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, sẵn sàng phối hợp với các bộ phận khác

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (xét tăng lương định kỳ).

Nghỉ Phép có Lương: 12 ngày nghỉ phép có lương trong năm

Thưởng tháng 13.

BHXH – BHYT đầy đủ theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội phát triển kỹ năng, làm việc cùng đội ngũ năng động.

Chăm sóc sức khoẻ: chăm sóc sức khoẻ cho đội ngũ nhân viên

Các đãi ngộ khác: Ăn uống và hoạt động giải trí lành mạnh, đào tạo nâng cao…

