Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Bình Định

CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Toà nhà Viettel Building, 01 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Liên lạc với khách hàng, theo dõi đơn hàng;
Theo dõi tiến trình vận tải hàng hóa từ cảng xuất đến cảng đích. Cập nhật thông tin nhanh chóng và hỗ trợ kịp thời cho các bên liên quan nếu có phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa;
Theo dõi thanh toán cước và các phụ phí khác liên quan đến lô hàng phụ trách;
Làm chứng từ liên quan đến lô hàng như phát hành vận đơn, gửi thông báo hàng đến và phát hành Lệnh Giao hàng cho khách;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận;
Chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho Trưởng bộ phận.
Địa điểm làm việc: Toà nhà Viettel Building, 01 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, Bình Định
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng Thứ 7 (Sáng: 08h00 - 12h00; Chiều: 13h30 - 17h30)

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan;
Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm chứng từ XNK;
Cẩn thận, chịu khó, có khả năng chịu được áp lực công việc;
Có nhu cầu làm việc gắn bó lâu dài;
Chỉ tuyển nữ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ - Tết, Tháng 13, xét tăng lương định kỳ hàng năm;
Cơ hội tham gia đào tạo, học hỏi sâu về chuyên môn khi tham gia vào các dự án xây dựng, triển khai và phát triển hệ thống của Công ty;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện;
Chế độ BHXH theo luật định;
Du lịch, Team-Building, Year End Party.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 06.01, Tower A, Rivergate Residence, 151-155 Ben Van Don, District 4, Ho Chi Minh City, Viet Nam

