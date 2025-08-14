Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 44 - 46, đường số 8 khu dân cư Cityland, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

- Tiếp nhận các thông tin thắc mắc về hoa hồng, sản phẩm để giải đáp thắc mắc hoặc chuyển lên Trưởng bộ phận.

- Tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ khách hàng, quản lý data khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng trong việc ký hợp đồng với công ty.

- Thu tiền bán hàng và xuất hóa đơn.

- Thực hiện những việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận .

- Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm 01 năm

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên tất cả các ngành nghề.

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: Từ 21 -30 tuổi

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.

- Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.

- Chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 7-8 triệu + hỗ trợ tiền ăn trưa.

- Lương tháng 13

- Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.

- Các chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT,

- Ứng viên trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc môi trưởng năng động, chuyên nghiệp, thân thiên và công bằng;

- Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm.

- Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu.

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Được nghỉ 02 thứ 7 đầu tháng và các chủ nhật trong tháng.

- Tham gia BHXH & đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo bộ luật Lao động

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có khả năng phát triển chuyên môn và thỏa sức sáng tạo và thăng tiến lên các cấp quản lý.

- Đào tạo và tích lũy kinh nghiệm trực tiếp khi tham gia công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT VIỆT NAM

