Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 43/5C Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Tiếp nhận, phân loại và kiểm tra số lượng hàng hóa, đảm bảo đúng với hóa đơn.
Phân loại, đóng gói đơn hàng phát sinh trước 17:30 mỗi ngày, đảm bảo chính xác và không sai sót.
Thường xuyên kiểm kê sản phẩm và vật tư tiêu hao trong kho.
Chủ động dọn dẹp, vệ sinh khu vực làm việc sau khi kết thúc công việc trong ngày.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Biết 26 chữ cái tiếng Anh, đọc hiểu và ghi nhớ được mã sản phẩm
Sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm
Độ tuổi: 20 -45
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 500.000 VNĐ/tháng (cho nhân viên chính thức)
Môi trường làm việc ổn định, thân thiện
Công việc rõ ràng, giờ hành chính, chủ nhật nghỉ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
