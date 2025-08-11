Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/5C Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận, phân loại và kiểm tra số lượng hàng hóa, đảm bảo đúng với hóa đơn.

Phân loại, đóng gói đơn hàng phát sinh trước 17:30 mỗi ngày, đảm bảo chính xác và không sai sót.

Thường xuyên kiểm kê sản phẩm và vật tư tiêu hao trong kho.

Chủ động dọn dẹp, vệ sinh khu vực làm việc sau khi kết thúc công việc trong ngày.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Biết 26 chữ cái tiếng Anh, đọc hiểu và ghi nhớ được mã sản phẩm

Sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm

Độ tuổi: 20 -45

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa 500.000 VNĐ/tháng (cho nhân viên chính thức)

Môi trường làm việc ổn định, thân thiện

Công việc rõ ràng, giờ hành chính, chủ nhật nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

