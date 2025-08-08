Tuyển Kế toán nội bộ TNHH MID Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ TNHH MID Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

TNHH MID Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
TNHH MID Việt Nam

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại TNHH MID Việt Nam

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 45, đường số 5, KDC Thăng Long Home, tam Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Quản lý và kiểm soát kho hàng, theo dõi xuất nhập tồn, đảm bảo số liệu chính xác. Cập nhật dữ liệu trên file Excel và hệ thống phần mềm kế toán.
Tiếp nhận, xử lý và theo dõi đơn hàng, đảm bảo quy trình thực hiện trơn tru.
Hỗ trợ quản lý công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo đúng hạn và chính xác.
Lập báo cáo nội bộ theo chuẩn kế toán, bao gồm báo cáo tuần, tháng và các kỳ báo cáo khác theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.
Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán nội bộ.

Tại TNHH MID Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo bởi người có chuyên môn.
Được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định.
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động.
Thời gian làm việc từ 8h00 - 17h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH MID Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TNHH MID Việt Nam

TNHH MID Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 45, Đường số 5, KDC Thăng Long Home, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

