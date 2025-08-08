Tuyển Kế toán nội bộ TNHH MID Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 45, đường số 5, KDC Thăng Long Home, tam Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Quản lý và kiểm soát kho hàng, theo dõi xuất nhập tồn, đảm bảo số liệu chính xác. Cập nhật dữ liệu trên file Excel và hệ thống phần mềm kế toán.

Tiếp nhận, xử lý và theo dõi đơn hàng, đảm bảo quy trình thực hiện trơn tru.

Hỗ trợ quản lý công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo đúng hạn và chính xác.

Lập báo cáo nội bộ theo chuẩn kế toán, bao gồm báo cáo tuần, tháng và các kỳ báo cáo khác theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán nội bộ.

Tại TNHH MID Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo bởi người có chuyên môn.

Được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định.

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động.

Thời gian làm việc từ 8h00 - 17h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH MID Việt Nam

