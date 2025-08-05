Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Nguyễn Cảnh Dị - Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng, đảm bảo phản hồi kịp thời, lịch sự, đúng chính sách.

Gọi điện chăm sóc khách hàng đã ngừng mua hàng trên 3 tháng, tìm hiểu lý do và khơi gợi nhu cầu quay lại.

Phân loại các phản ánh và lỗi phát sinh theo từng nhóm nguyên nhân, lập báo cáo hàng tuần/tháng.

Tổng hợp số liệu, lập báo cáo thống kê liên quan đến chất lượng dịch vụ, gửi cho cấp trên theo yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công trực tiếp từ quản lý.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Độ tuổi : 20-25 tuổi

Có laptop cá nhân;

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn; khả năng làm việc độc lập,

Tối thiểu 1 năm có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng hoặc liên quan.

Thành thạo Word, Excel cơ bản.

Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7-8tr (bao gồm lương cứng +PC)

Được xét duyệt tăng lương 1-2 lần/năm, xét duyệt nhân viên xuất sắc hàng tháng...

Các chế độ phúc lợi hấp dẫn: thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13, chế độ nghỉ phép năm, tham gia BHXH, Nghỉ mát, du lịch, teambuilding hàng năm. Chương trình thưởng đặc biệt cho nhân sự xuất sắc;

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, văn hóa coi trọng con người, không áp KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe

