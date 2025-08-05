Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
- Hà Nội: 14 Nguyễn Cảnh Dị
- Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng, đảm bảo phản hồi kịp thời, lịch sự, đúng chính sách.
Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng
Gọi điện chăm sóc khách hàng đã ngừng mua hàng trên 3 tháng, tìm hiểu lý do và khơi gợi nhu cầu quay lại.
Gọi điện chăm sóc khách hàng đã ngừng mua hàng trên 3 tháng
Phân loại các phản ánh và lỗi phát sinh theo từng nhóm nguyên nhân, lập báo cáo hàng tuần/tháng.
Phân loại các phản ánh và lỗi phát sinh theo từng nhóm nguyên nhân
Tổng hợp số liệu, lập báo cáo thống kê liên quan đến chất lượng dịch vụ, gửi cho cấp trên theo yêu cầu.
Tổng hợp số liệu, lập báo cáo thống kê liên quan đến chất lượng dịch vụ
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công trực tiếp từ quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công trực tiếp từ quản lý
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân;
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn; khả năng làm việc độc lập,
Tối thiểu 1 năm có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng hoặc liên quan.
Thành thạo Word, Excel cơ bản.
Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe Thì Được Hưởng Những Gì
Được xét duyệt tăng lương 1-2 lần/năm, xét duyệt nhân viên xuất sắc hàng tháng...
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn: thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13, chế độ nghỉ phép năm, tham gia BHXH, Nghỉ mát, du lịch, teambuilding hàng năm. Chương trình thưởng đặc biệt cho nhân sự xuất sắc;
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, văn hóa coi trọng con người, không áp KPI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
