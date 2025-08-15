Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 Trường Sơn, P4, Tân Bình ...và 1 địa điểm khác, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

LƯU Ý : Nhân viên không tham gia vào quá trình xử lý/ giặt đồ tại cửa hàng

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Yêu thích giao tiếp, tư vấn và phục vụ khách hàng, vui vẻ, tươi cười

Chủ động, trung thực, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm.

Biết sử dụng công nghệ cơ bản (Google Sheet, Zalo, ứng dụng nội bộ…).

Có thiết bị Laptop, Ipad để làm việc

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng & vận hành cửa hàng.

Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, được đào tạo bài bản về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

Thưởng tháng 13 (tùy theo kết quả kinh doanh hằng năm của công ty).

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc.

Tham gia tiệc quý, hoạt động team-building, outing cùng công ty; có đồ ăn nhẹ và các phúc lợi khác tại cửa hàng.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ lễ, phép năm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO

