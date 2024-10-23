Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Thực hiện việc bảo trì, sửa chữa thiết bị trong nhà máy, khuôn mẫu, đảm bảo hiệu quả về chất lượng và tiến độ
- Thực hiện các công việc chuẩn bị cho sản xuất (khuôn, trang thiết bị, dụng cụ,...)
- Tham gia vào các hoạt động lắp đặt thiết bị, công nghệ sản xuất mới
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, khuôn mẫu, các trang bị vật dụng phục vụ cho công tác bảo trì, sửa chữa và sản xuất
- Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ đồ nghề, tình trạng vệ sinh công việc nơi làm việc và vấn đề an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Nhà máy.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí/Cơ điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có từ 2 năm KN về các công việc cơ điện trong nhà máy, bảo trì sửa chữa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9-11tr/tháng
- Có lộ trình làm việc rõ ràng trong công việc.
- Du lịch, du xuân, chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...
- Tham gia BHXH, BHYT,... đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

