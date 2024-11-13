Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH ROYALMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng TikTok Content Tại CÔNG TY TNHH ROYALMAN
- Hà Nội: Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Lên ý tưởng sáng tạo và xây dựng kịch bản cho video ngắn, viral clip.. chạy quảng cáo Tiktok, Facebook, Youtube.... (giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu... chủ yếu cho Tiktok).
Theo sát quá trình sản xuất video, làm việc trực tiếp với quay phim và đội ngũ team video, diễn viên, agency... để hoàn thành dự án một cách tốt nhất.
Biên kịch từ nội dung, ý tưởng của video.
Làm Branding cho thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp.
Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu và phân công của quản lý.
Ưu tiên các bạn tốt nghiệp Sân khấu Điện Ảnh, Trường Báo chí tuyên truyền, Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hài hước, nhiệt tình, có khả năng sáng tạo nội dung .
Thành thạo Vi tính văn phòng, ưu tiên biết thêm Capcat (nếu có)
Am hiểu về các mạng xã hội đặc biệt là Tiktok.
Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm.
Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm content trên Tiktok và branding.
Tại CÔNG TY TNHH ROYALMAN Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp đầy đủ bao gồm: ăn trưa, gửi xe, thiết bị phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế.
Thử việc tối đa 02 tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... ngay sau thời gian thử việc.
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.
Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân.
Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROYALMAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI