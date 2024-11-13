Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH ROYALMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH ROYALMAN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
TikTok Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng TikTok Content Tại CÔNG TY TNHH ROYALMAN

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Lên ý tưởng sáng tạo và xây dựng kịch bản cho video ngắn, viral clip.. chạy quảng cáo Tiktok, Facebook, Youtube.... (giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu... chủ yếu cho Tiktok).
Theo sát quá trình sản xuất video, làm việc trực tiếp với quay phim và đội ngũ team video, diễn viên, agency... để hoàn thành dự án một cách tốt nhất.
Biên kịch từ nội dung, ý tưởng của video.
Làm Branding cho thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp.
Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu và phân công của quản lý.
Ưu tiên các bạn tốt nghiệp Sân khấu Điện Ảnh, Trường Báo chí tuyên truyền, Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên tốt nghiệp các ngành báo chí, biên kịch, truyền thông đa phương tiện,... có kinh nghiệm từ 01 năm làm Content video cho Tiktok.
Hài hước, nhiệt tình, có khả năng sáng tạo nội dung .
Thành thạo Vi tính văn phòng, ưu tiên biết thêm Capcat (nếu có)
Am hiểu về các mạng xã hội đặc biệt là Tiktok.
Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm.
Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm content trên Tiktok và branding.

Tại CÔNG TY TNHH ROYALMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cực HẤP DẪN, lương 11 -14 triệu + thưởng. (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Phụ cấp đầy đủ bao gồm: ăn trưa, gửi xe, thiết bị phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế.
Thử việc tối đa 02 tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... ngay sau thời gian thử việc.
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.
Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân.
Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROYALMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ROYALMAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 90 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

