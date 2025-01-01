Công việc TikTok Content

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 39 kết quả / Từ khoá "TikTok Content"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc TikTok Content

-

Có 39 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Tuyển TikTok Content Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu
Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Hạn nộp: 09/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DTV MEDIA
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH DTV MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH DTV MEDIA
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIP GROUP
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIP GROUP
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
Hạn nộp: 01/05/2025
Bắc Ninh Hưng Yên Bắc Giang Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP
Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thế Giới Thời Trang Sài Gòn
Tuyển TikTok Content Công ty TNHH Thế Giới Thời Trang Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Thế Giới Thời Trang Sài Gòn
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
Tuyển TikTok Content Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VINA
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VINA
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
Hạn nộp: 14/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinbeauty
Tuyển TikTok Content Công ty cổ phần Vinbeauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty cổ phần Vinbeauty
Hạn nộp: 05/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SOLAR
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SOLAR
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
Tuyển TikTok Content Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển TikTok Content Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALOHA ANIMATION
Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN ALOHA ANIMATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALOHA ANIMATION
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CENDO
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH CENDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu
CÔNG TY TNHH CENDO
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2.4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển TikTok Content Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company
Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink
Tuyển TikTok Content Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TWIN
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TWIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TWIN
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLINK
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ROYALMAN
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH ROYALMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH ROYALMAN
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm POSHOP EYEWEAR
Tuyển TikTok Content POSHOP EYEWEAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
POSHOP EYEWEAR
Hạn nộp: 05/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng Tiktok Content hiện nay đang tăng mạnh mẽ do sự phát triển vượt bậc của nền tảng Tiktok tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Với số lượng người dùng ngày càng lớn, Tiktok Content càng quan trọng để xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả và thu hút khách hàng. Mức lương cho vị trí này dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tạo cơ hội hấp dẫn để ứng viên đam mê sáng tạo.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Tiktok Content

TikTok Content là nội dung được tạo ra và chia sẻ trên nền tảng TikTok nhằm mục đích thu hút người xem, xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc doanh nghiệp và tương tác với cộng đồng người dùng. TikTok Content thường là các video ngắn 15 giây đến 10 phút, sáng tạo, hấp dẫn và dễ lan truyền.

Theo thông tin cập nhật từ trang tin tuyển dụng Job3s, có hơn 1,5 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, TikTok đã trở thành một trong những nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới, đặc biệt phổ biến trong thế hệ Gen Z. Sự phát triển vượt bậc của TikTok đã biến nền tảng này thành một công cụ tiếp thị mạnh mẽ, tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực sáng tạo nội dung. Điều này khiến công việc liên quan đến TikTok Content trở thành một trong những lĩnh vực lao động hấp dẫn nhất hiện nay.

Hiện nay, xu hướng tuyển dụng TikTok Content tập trung vào các vị trí linh hoạt như freelancer bên cạnh các vị trí cố định tại doanh nghiệp. Các công việc phổ biến bao gồm chuyên viên sáng tạo nội dung, quản lý kênh TikTok hoặc chuyên gia tối ưu hóa nội dung số được tuyển dụng với hơn 100 tin tuyển dụng mỗi ngày.

Nhu cầu tuyển dụng TikTok Content tăng mạnh nhờ sự phổ biến của Tiktok tại Việt Nam
Nhu cầu tuyển dụng TikTok Content tăng mạnh nhờ sự phổ biến của Tiktok tại Việt Nam

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Tiktok Content

Theo thống kê, mức lương trung bình cho các vị trí liên quan đến TikTok Content dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vai trò cụ thể. Dưới đây là chi tiết mức lương tuyển dụng TikTok Content:

Vị trí Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Nhân viên sáng tạo nội dung TikTok 8.000.000 – 15.000.000
Quản lý kênh TikTok 12.000.000 – 20.000.000
Chuyên gia TikTok Content 15.000.000 – 25.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm Tiktok Content

TikTok Content là công việc đòi hỏi sự sáng tạo, kỹ năng xây dựng nội dung và khả năng tối ưu hóa để thu hút sự chú ý của người xem. Những người làm trong lĩnh vực này cần đảm bảo nội dung không chỉ hấp dẫn mà còn phù hợp với xu hướng và chiến lược thương hiệu. Dưới đây là các nhiệm vụ chính:

Lên ý tưởng và kịch bản cho video:

  • Nghiên cứu xu hướng mới trên TikTok.
  • Xây dựng kịch bản ngắn gọn, phù hợp với thông điệp muốn truyền tải.
  • Đảm bảo nội dung có tính sáng tạo và dễ lan truyền.

Quay và chỉnh sửa video:

  • Thực hiện quay video với góc quay và ánh sáng phù hợp.
  • Sử dụng các công cụ chỉnh sửa video (như CapCut, Adobe Premiere) để tạo hiệu ứng hấp dẫn.
  • Lồng ghép âm thanh, nhạc nền hoặc hiệu ứng phù hợp với video.
Việc làm TikTok Content đòi hỏi sự sáng tạo, kỹ năng xây dựng nội dung để thu hút sự chú ý của người xem
Việc làm TikTok Content đòi hỏi sự sáng tạo, kỹ năng xây dựng nội dung để thu hút sự chú ý của người xem

Tối ưu hóa nội dung để thu hút người xem:

  • Sử dụng hashtag, tiêu đề và mô tả phù hợp để tăng khả năng hiển thị.
  • Đảm bảo nội dung phù hợp với thuật toán TikTok.
  • Đăng tải video vào khung giờ có nhiều người xem để đạt hiệu quả cao nhất.

Tương tác với người xem và xây dựng cộng đồng:

  • Phản hồi bình luận và tin nhắn của người xem.
  • Tạo các thử thách hoặc mini-game để khuyến khích sự tham gia.
  • Duy trì sự kết nối để xây dựng cộng đồng người hâm mộ trung thành.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Tiktok Content

Việc làm TikTok Content đang trở thành công việc phổ biến và hấp dẫn tại nhiều tỉnh thành lớn ở Việt Nam. Tùy thuộc vào từng khu vực, nhu cầu tuyển dụng TikTok Content với mức lương có sự khác biệt đáng kể.

4.1. Tuyển dụng việc làm Tiktok Content tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế và văn hóa lớn ở miền Bắc, nơi tập trung nhiều công ty truyền thông, doanh nghiệp thương mại điện tử và thương hiệu nổi tiếng. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng Tiktok Content tại đây khá cao đặc biệt trong các lĩnh vực việc làm đẹp/spa, thời trang và ẩm thực tập trung tại các quận như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy và Ba Đình.

Mức lương tuyển dụng TikTok Content dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vai trò. Các công ty tại Hà Nội thường ưu tiên ứng viên có khả năng sáng tạo nội dung bắt trend, phù hợp với thị hiếu người xem tại khu vực phía Bắc.

4.2. Tuyển dụng việc làm Tiktok Content tại Hồ Chí Minh

Là đầu tàu kinh tế cả nước, Hồ Chí Minh có thị trường việc làm TikTok Content phát triển mạnh mẽ, tập trung tuyển dụng tại các công ty truyền thông, agency lớn và các startup công nghệ. Đặc biệt, lĩnh vực giải trí và quảng cáo tại đây đòi hỏi những nhà sáng tạo nội dung TikTok có phong cách năng động, hiện đại.

Mức lương khi tìm việc làm TikTok Content tại Hồ Chí Minh thường cao hơn so với Hà Nội, dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt các vị trí cấp cao có thể lên đến 30.000.000 VNĐ/tháng tập trung tại các Quận 1, Quận 3 và Quận 7.

Bạn có thể tìm việc làm TikTok Content tại các công ty truyền thông, agency lớn và các startup công nghệ
Bạn có thể tìm việc làm TikTok Content tại các công ty truyền thông, agency lớn và các startup công nghệ

4.3. Tuyển dụng việc làm Tiktok Content tại Đà Nẵng

Là thành phố du lịch và trung tâm kinh tế miền Trung, Đà Nẵng đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người làm việc sáng tạo. Nhu cầu tuyển dụng TikTok Content tại đây chủ yếu đến từ các công ty kinh doanh du lịch, khách sạn và dịch vụ ăn uống với yêu cầu nội dung thể hiện được nét đặc trưng văn hóa địa phương.

Mức lương tuyển dụng TikTok Content tại Đà Nẵng thường dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng được tuyển dụng nhiều ở các huyện Sơn Trà, Hải Châu và Liên Chiểu. Đây cũng là nơi thích hợp cho những người muốn phát triển trong môi trường sáng tạo, thoải mái và không quá cạnh tranh.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Tiktok Content

Việc tạo ra những video TikTok hấp dẫn và thu hút người xem không phải là một công việc đơn giản. Để thành công trong lĩnh vực này, người làm TikTok Content cần có sự kết hợp của nhiều kỹ năng khác nhau. Dưới đây là những yêu cầu cụ thể của các nhà tuyển dụng TikTok Content:

  • Kỹ năng sáng tạo và lên ý tưởng: Khả năng tạo ra những ý tưởng mới mẻ, độc đáo và phù hợp với đối tượng khán giả là một yếu tố quan trọng. Người làm TikTok Content cần biết cách tạo ra những video gây ấn tượng, giữ người xem quay lại với các video sau.
  • Kỹ năng quay phim và chỉnh sửa video: Việc làm TikTok Content không thể thiếu kỹ năng quay phim và chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Nhà tuyển dụng tìm kiếm những ứng viên có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và thu hút người xem.
  • Hiểu biết về xu hướng và thuật toán TikTok: TikTok thay đổi liên tục vì vậy người làm nội dung cần phải nắm bắt được xu hướng mới nhất và hiểu rõ cách hoạt động của thuật toán của nền tảng này. Điều này giúp tối ưu hóa khả năng tiếp cận và tương tác với người xem.
  • Kỹ năng giao tiếp và tương tác với cộng đồng: Một TikTok Content creator không chỉ tạo ra video mà còn cần phải biết cách giao tiếp, tương tác với cộng đồng, trả lời câu hỏi và tạo ra môi trường gần gũi, thân thiện để thu hút người xem trở thành người hâm mộ trung thành.
Tuyển dụng TikTok Content yêu cầu các kỹ năng như sáng tạo nội dung, edit, giao tiếp và hiểu biết các thuật toán của TikTok
Tuyển dụng TikTok Content yêu cầu các kỹ năng như sáng tạo nội dung, edit, giao tiếp và hiểu biết các thuật toán của TikTok

6. Những khó khăn trong việc làm Tiktok Content

Ngành sáng tạo nội dung trên TikTok đang phát triển mạnh mẽ, mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng không thiếu thách thức. Để thành công trong lĩnh vực này, nhân viên cần nhận thức và vượt qua những khó khăn sau:

  • Cạnh tranh khốc liệt trong ngành nội dung số: Việc có hàng triệu video được đăng tải mỗi ngày khiến thị trường TikTok trở nên bão hòa. Để nổi bật giữa hàng nghìn video khác, người làm content phải có sự sáng tạo độc đáo, am hiểu khán giả và liên tục cải thiện chất lượng nội dung để thu hút sự chú ý.
  • Áp lực từ việc duy trì sự sáng tạo và cập nhật xu hướng: TikTok thay đổi liên tục, các xu hướng mới, thử thách hay hiệu ứng video luôn được cập nhật. Người sáng tạo không chỉ phải sáng tạo nội dung mà còn cần nắm bắt và cập nhật các xu hướng một cách nhanh chóng. Điều này tạo ra áp lực lớn trong việc duy trì sự mới mẻ, đồng thời giữ được sự sáng tạo bền vững trong dài hạn.
  • Quản lý thời gian và nguồn lực hiệu quả: TikTok Content creator cần dành nhiều thời gian và công sức để sáng tạo, quay và chỉnh sửa video cùng với việc duy trì sự tương tác với cộng đồng. Việc quản lý thời gian để cân bằng giữa sáng tạo và các yếu tố khác như tương tác với người xem, hợp tác với các nhãn hàng hoặc tạo dựng chiến lược nội dung có thể trở thành một thách thức lớn.
  • Đối mặt với sự thay đổi thuật toán và chính sách: TikTok thay đổi thuật toán và chính sách quản lý nội dung liên tục. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận của video, khiến người sáng tạo phải tìm hiểu và điều chỉnh chiến lược thường xuyên để đạt hiệu quả tốt nhất.
  • Tìm kiếm và duy trì sự hợp tác với các nhãn hàng: Mặc dù TikTok tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các thương hiệu nhưng việc duy trì mối quan hệ lâu dài và có lợi với các nhãn hàng không phải là điều dễ dàng. Thương hiệu có thể thay đổi chiến lược, yêu cầu thay đổi nội dung hoặc dừng hợp tác bất ngờ, khiến người sáng tạo phải thích nghi nhanh chóng và tìm kiếm cơ hội mới.

Tóm lại, việc tuyển dụng Tiktok Content đang mở ra những cơ hội hấp dẫn cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo và mong muốn làm việc trong môi trường năng động, đầy thử thách. Đây là cơ hội để bạn không chỉ phát triển kỹ năng sản xuất video mà còn xây dựng thương hiệu cá nhân, mở rộng mối quan hệ và thậm chí kiếm được thu nhập ổn định từ sự sáng tạo của mình. Hãy nắm bắt cơ hội này và gia nhập đội ngũ sáng tạo để cùng Tiktok tạo ra những xu hướng và nội dung nổi bật, thu hút hàng triệu người xem.