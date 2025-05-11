Tuyển TikTok Content Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

- Sáng tạo nội dung TikTok: Lên kế hoạch, viết kịch bản, sản xuất và chỉnh sửa video TikTok để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Xây dựng chiến lược nội dung: Xây dựng chiến lược nội dung TikTok phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu, định hướng thương hiệu công ty.

- Quản lý và phát triển kênh TikTok: Đảm bảo nội dung đăng tải đều đặn, thu hút lượng người xem và tăng trưởng theo chiến lược thương hiệu.

- Nghiên cứu và phân tích xu hướng: Theo dõi và phân tích các xu hướng trên nền tảng TikTok, từ đó sáng tạo các ý tưởng nội dung phù hợp, hấp dẫn và viral.

- Đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu: Đảm bảo tất cả nội dung và chiến dịch trên TikTok đều phù hợp với chiến lược thương hiệu tổng thể của công ty.

- Hỗ trợ một số công việc Hành chính văn phòng.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm làm việc với TikTok hoặc nền tảng video ngắn.

- Kỹ năng: Thành thạo trong việc sáng tạo nội dung video, sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video và hiểu biết về các công cụ phân tích dữ liệu.

- Sáng tạo: Có khả năng sáng tạo và xây dựng nội dung thu hút, hấp dẫn và viral.

- Khả năng làm việc nhóm: Có thể làm việc độc lập hoặc phối hợp với các bộ phận khác như marketing, thiết kế đồ họa.

- Kỹ năng giao tiếp: Viết và truyền tải thông điệp rõ ràng, sáng tạo và thú vị.

Tại Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ (7tr – 11tr) + % doanh thu + các khoản thưởng khác

- Lương trả đầy đủ, đúng hẹn.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

- Được tham gia các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức và các kỹ năng trong công việc chuyên môn.

- Thưởng doanh thu, thưởng cá nhân, sinh nhật, tháng lương 13, các ngày lễ, tết theo quy định và các sự kiện đặc biệt của Công ty…

- Được kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư hàng năm.

- Có các chế độ tặng quà như ngày gia đình, tết thiếu nhi, trung thu, ngày 8/3, lễ tết, trợ cấp riêng khi kết hôn, sinh con, gia đình có người ốm....

- Tham gia BHXH

- Nghỉ 12 ngày phép/năm.

- Đi du lịch trong và ngoài nước, du xuân hàng năm, picnic theo quý.

- Công ty hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn

