Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP

TikTok Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng TikTok Content

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung TikTok hiệu quả cho các dự án bất động sản.
Tạo nội dung video hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với xu hướng trên TikTok, thu hút người xem và tăng tương tác.
Quản lý và theo dõi các chỉ số hiệu quả của nội dung trên TikTok (view, like, share, comment, follow...).
Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh trên TikTok.
Tìm kiếm và hợp tác với các TikToker phù hợp để quảng bá dự án.
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing trên TikTok.
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch.
Cập nhật xu hướng mới nhất trên TikTok và áp dụng vào chiến lược nội dung.
Quản lý và trả lời bình luận, tin nhắn trên các video TikTok.
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến chiến lược nội dung.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing Digital, đặc biệt là TikTok.
Hiểu biết sâu sắc về nền tảng TikTok và các thuật toán của nó.
Có khả năng sáng tạo nội dung video hấp dẫn và thu hút.
Kỹ năng quay phim, chỉnh sửa video tốt (sử dụng các phần mềm như Adobe Premiere Pro, Filmora, CapCut...).
Kỹ năng viết kịch bản video ngắn gọn, xúc tích và thu hút.
Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả dưới áp lực.
Am hiểu về thị trường bất động sản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Ngõ 2 Nguyễn Hoàng - Mỹ Đình

