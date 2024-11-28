Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 70, ngõ 445 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược truyền thông xã hội

Nghiên cứu thị trường, đối tượng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh để xác định chiến lược truyền thông phù hợp.

Lên kế hoạch nội dung đa dạng, sáng tạo và hấp dẫn cho các nền tảng mạng xã hội khác nhau (Facebook, TikTok, Instagram , Youtube,...)

Xây dựng lịch đăng bài hiệu quả, đảm bảo tần suất xuất hiện phù hợp trên từng nền tảng.

Quản lý ngân sách quảng cáo trên mạng xã hội (nếu có)

2. Quản lý và phát triển các kênh mạng xã hội

Tạo và quản lý nội dung (bài viết, hình ảnh, video,...) trên các trang mạng xã hội của công ty.

Tương tác với người dùng, trả lời bình luận, tin nhắn và giải đáp thắc mắc một cách kịp thời và chuyên nghiệp.

Theo dõi hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả.

3. Xây dựng và phát triển cộng đồng mạng xã hội

Tổ chức các chương trình, mini game, cuộc thi,... nhằm thu hút người dùng tham gia và tương tác.

Tìm kiếm và hợp tác với các KOLs, Influencer phù hợp để quảng bá thương hiệu và sản phẩm.

Xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi từ 23 – 32.

Đã có kinh nghiệm làm content social media cho nhãn hàng 1 năm trở lên

Có khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong công việc, đam mê trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo

Có hiểu biết căn bản về Marketing, công cụ Marketing.

Có khả năng viết nội dung và giao tiếp tốt.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình.

Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế hoạch edit video là một lợi thế.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH đầy đủ.

Thưởng lễ tết theo quy định của nhà nước.

Thời gian làm việc linh hoạt (có thể tự thỏa thuận dựa trên hiệu suất công việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE

