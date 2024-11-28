Tuyển Quản lý/Hỗ trợ lớp học Công ty CP vận tải ô tô số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 136 Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý/Hỗ trợ lớp học Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hồ sơ học viên :

Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đăng ký của học viên, bao gồm các giấy tờ như chứng minh thư, giấy khám sức khỏe, biên lai thanh toán, và các tài liệu cần thiết khác.

Theo dõi tình trạng học viên, các khóa học, và lịch thi sát hạch của học viên.

Cập nhật thông tin học viên vào hệ thống quản lý của trung tâm

Tổ chức lớp học và lịch học

Lên lịch các lớp học lý thuyết, thực hành và các buổi thi cho học viên, đảm bảo lịch trình hợp lý và không trùng lặp.

Phối hợp với giáo viên và giảng viên để sắp xếp giảng dạy, đặc biệt là các lớp lý thuyết và thực hành lái xe.

Thông báo lịch học và thông tin liên quan đến học viên

Hỗ trợ giáo viên và học viên

Đảm bảo rằng giáo viên có đầy đủ tài liệu và thiết bị cần thiết để giảng dạy (bảng,tivi, sách vở, phương tiện thực hành).

Giải đáp thắc mắc của học viên về lịch học, quy trình thi cử, và các thủ tục liên quan.

Hỗ trợ học viên trong việc chuẩn bị các giấy tờ và thủ tục cần thiết cho việc thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Quản lý các hoạt động của trung tâm

Hỗ trợ trong công tác tổ chức các sự kiện của trung tâm, bao gồm việc tổ chức thi, các buổi học đường trường, chạy Dat, hoặc các chương trình đào tạo khác.

Đảm bảo môi trường học tập tại trung tâm luôn sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn

Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu từ học viên

Tiếp nhận yêu cầu, khiếu nại và ý kiến đóng góp từ học viên về chất lượng đào tạo và dịch vụ của trung tâm.

Phối hợp với các bộ phận khác để xử lý các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của học viên

Hỗ trợ công tác thi cử

Chuẩn bị phòng thi và các thiết bị liên quan cho kỳ thi sát hạch lý thuyết và thực hành.

Giám sát và kiểm tra việc chuẩn bị bài thi, kiểm tra bài thi lý thuyết, và theo dõi kết quả của học viên

Theo dõi và báo cáo kết quả học tập

Theo dõi tiến độ học tập và kết quả thi của học viên, báo cáo cho các bộ phận liên quan.

Cập nhật kết quả thi và cấp chứng chỉ cho học viên đã hoàn thành khóa học

Quản lý tài chính và các khoản thu

Thực hiện công tác nhắc nhở thu học phí và các khoản phí liên quan khác từ học viên

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về các quy trình đào tạo lái xe, quy định về sát hạch, và các thủ tục hành chính liên quan.

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt, giải quyết các vấn đề với học viên, giáo viên và các bộ phận khác.

Kỹ năng tổ chức: Khả năng sắp xếp, quản lý lịch trình, tài liệu và công việc hiệu quả.

Kỹ năng sử dụng công nghệ: Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các hệ thống quản lý học viên.

Chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm: Kỹ năng làm việc dưới áp lực và xử lý công việc đa nhiệm.

Tại Công ty CP vận tải ô tô số 2 Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập : Thỏa thuận

2. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong Công ty

3. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và mang đến nhiều cơ hội học tập, phát triển bản thân

4. Tham gia các hoạt động du lịch, sinh nhật, sự kiện....

5. Được đào tạo từ những chuyên gia nâng cao khả năng phát triển

6. Các chế độ phúc lợi về bảo hiểm XH, Bảo hiểm Y tế theo quy định pháp luật

7. Ứng viên: Nam/ nữ: Từ 30 tuổi-45tuổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP vận tải ô tô số 2

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.