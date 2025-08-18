Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/08/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Tỉnh Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm (các chỉ tiêu hóa lý: định tính, định lượng, độ hòa tan../vi sinh: nội độc tố, vô khuẩn, giới hạn nhiễm khuẩn...).
- Kiểm tra các chỉ tiêu liên quan đến hệ thống phòng sạch, hệ thống nước, hệ thống khí...
- Thực hiện kiểm tra hệ thống phụ trợ, môi trường sản xuất.
- Tham gia quản lý thiết bị, hóa chất, dụng cụ, chủng chuẩn cho kiểm nghiệm hóa lý.
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tiết kiệm chi phí kiểm nghiệm.
- Nâng cao chất lượng kiểm nghiệm, hạn chế sai sót, giảm thiểu các mẫu phải kiểm tra lại do lỗi của kiểm nghiệm viên.
- Các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Dược, Công nghệ sinh học, Công nghệ hóa...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Có kiến thức về kiểm nghiệm, phân tích và có khả năng vận hành các thiết bị kiểm nghiệm.
- Chủ động trong công việc, hòa nhã với đồng nghiệp.
- Ứng viên hộ khẩu hoặc sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 777 - Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

