Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Tỉnh Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm (các chỉ tiêu hóa lý: định tính, định lượng, độ hòa tan../vi sinh: nội độc tố, vô khuẩn, giới hạn nhiễm khuẩn...).

- Kiểm tra các chỉ tiêu liên quan đến hệ thống phòng sạch, hệ thống nước, hệ thống khí...

- Thực hiện kiểm tra hệ thống phụ trợ, môi trường sản xuất.

- Tham gia quản lý thiết bị, hóa chất, dụng cụ, chủng chuẩn cho kiểm nghiệm hóa lý.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tiết kiệm chi phí kiểm nghiệm.

- Nâng cao chất lượng kiểm nghiệm, hạn chế sai sót, giảm thiểu các mẫu phải kiểm tra lại do lỗi của kiểm nghiệm viên.

- Các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Dược, Công nghệ sinh học, Công nghệ hóa...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Có kiến thức về kiểm nghiệm, phân tích và có khả năng vận hành các thiết bị kiểm nghiệm.

- Chủ động trong công việc, hòa nhã với đồng nghiệp.

- Ứng viên hộ khẩu hoặc sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

