Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 11 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Thực hiện soạn thảo và ban hành các văn bản nghiệp vụ của bộ phận HC-NS

Thực hiện ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động vận hành của các phòng ban khác trong Công ty

Lưu trữ các văn bản theo đúng quy định

Soạn thảo hợp đồng lao động cho Nhân sự mới, nhân sự tái ký hợp đồng

Quản lý hiệu lực của các loại hợp đồng lao động, Hợp đồng cộng tác viên ...

Báo cáo tình trạng hết hạn hợp đồng, tiến độ ký hợp đồng

Lưu trữ và quản lý Hợp đồng lao động theo đúng quy định

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng & lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng/quý/năm đảm bảo việc tuyển dụng đáp ứng được tiến độ, số lượng và yêu cầu công việc

Phụ trách tuyển dụng ứng viên theo Kế hoạch tuyển dụng và yêu cầu tuyển dụng

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản lý lao động, Kinh tế lao động, Luật, Ngoại ngữ, HCNS hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức chuyên môn tổng hợp về các nghiệp vụ quản trị nhân sự

Nắm vững quy định pháp luật về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm

Soạn thảo văn bản, quy trình, quy định tốt

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Google Drive,..)

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

Tổ chức, sắp xếp công việc tốt

Khả năng chịu được áp lực công việc tốt

Ưu tiên có kinh nghiệm C&B từ 1 năm

Tại Công ty Cổ phần đào tạo ASC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 11-12 triệu + thưởng KPI

- Được tham gia bảo hiểm xã hội khi kết thúc 2 tháng thử việc

- Lương tháng 13, thưởng KPI và các ngày lễ tết, sinh nhật

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện

- Làm việc 8h/ngày, làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đào tạo ASC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin