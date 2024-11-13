Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 11 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần đào tạo ASC
- Hà Nội: Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
Thực hiện soạn thảo và ban hành các văn bản nghiệp vụ của bộ phận HC-NS
Thực hiện ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động vận hành của các phòng ban khác trong Công ty
Lưu trữ các văn bản theo đúng quy định
Soạn thảo hợp đồng lao động cho Nhân sự mới, nhân sự tái ký hợp đồng
Quản lý hiệu lực của các loại hợp đồng lao động, Hợp đồng cộng tác viên ...
Báo cáo tình trạng hết hạn hợp đồng, tiến độ ký hợp đồng
Lưu trữ và quản lý Hợp đồng lao động theo đúng quy định
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng & lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng/quý/năm đảm bảo việc tuyển dụng đáp ứng được tiến độ, số lượng và yêu cầu công việc
Phụ trách tuyển dụng ứng viên theo Kế hoạch tuyển dụng và yêu cầu tuyển dụng
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức chuyên môn tổng hợp về các nghiệp vụ quản trị nhân sự
Nắm vững quy định pháp luật về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm
Soạn thảo văn bản, quy trình, quy định tốt
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Google Drive,..)
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Tổ chức, sắp xếp công việc tốt
Khả năng chịu được áp lực công việc tốt
Ưu tiên có kinh nghiệm C&B từ 1 năm
Tại Công ty Cổ phần đào tạo ASC Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia bảo hiểm xã hội khi kết thúc 2 tháng thử việc
- Lương tháng 13, thưởng KPI và các ngày lễ tết, sinh nhật
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện
- Làm việc 8h/ngày, làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đào tạo ASC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
