Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kim Long làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Số 18 Lê Quý Quỳnh, Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên (bến xe mới thị xã Mỹ Hào), Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Quản lý toàn bộ hoạt động kế toán – tài chính của công ty.

- Lập và kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị.

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi cần.

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chiến lược tài chính, dòng tiền.

- Quản lý đội ngũ kế toán viên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng sự lớn mạnh của các dự án cụm công nghiệp trọng điểm.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán...

- Am hiểu quy định pháp luật về thuế, kế toán, tài chính.

- Sử dụng tốt phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và Excel.

- Kỹ năng phân tích, quản lý, giao tiếp tốt.

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, bất động sản, cụm công nghiệp.

- Trung thực, cẩn trọng, tư duy hệ thống.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kim Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Xét tăng lương định kỳ, thưởng lễ tết, hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kim Long

