Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, ngõ 34, tuyến 7, Xóm 9 Vĩnh Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Xây dựng chiến lược phát triển kênh kinh doanh online khai thác thị trường.

Tổ chức, thành lập và phát triển bộ phận Kinh doanh Online: tuyển dụng, đào tạo, điều phối đội ngũ nhân sự (Marketing, bán hàng online, CSKH).

Thiết kế quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng, xử lý đơn hàng – giao hàng.

Triển khai và vận hành hệ thống bán hàng online: Website, mạng xã hội, nền tảng TMĐT (Shopee, TikTok Shop, Facebook…), đặc biệt nhắm vào thị trường người Việt tại Đài Loan và Hà Nội.

Xây dựng KPI, ngân sách, giám sát và chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh.

Thiết lập quan hệ hợp tác, mở rộng tệp khách hàng và đối tác tại Đài Loan.

2. Nội dung & Kênh truyền thông

Quản trị và phát triển các kênh online: Facebook Fanpage, TikTok, Zalo OA, YouTube, Website, sàn TMĐT…

Phát triển nội dung truyền thông sáng tạo, có chiến lược, phù hợp với từng nền tảng và hành vi người dùng.

Giám sát sản xuất nội dung đa định dạng (bài viết, hình ảnh, video, livestream...) đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh, thông điệp, giọng điệu thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông.

Xử lý khủng hoảng truyền thông online (nếu có), bảo vệ danh tiếng và uy tín thương hiệu.

3. Quản lý đội nhóm & phối hợp

Tuyển dụng, đào tạo và dẫn dắt đội nhóm content – media nội bộ hoặc làm việc với đối tác/agency bên ngoài.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Kinh doanh, Tuyển dụng, Nhân sự, Thiết kế để đồng bộ thông điệp và mục tiêu.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả: Báo cáo định kỳ về hiệu suất các chiến dịch, chi phí – doanh thu và các chỉ số liên quan.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Quản Trị Kinh Doanh

Kinh nghiệm làm việc: Từ 3 năm ở vị trí tương đương , ưu tiên có kinh nghiệm làm thị trường Đài Loan, bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng , FMCG,….

Kỹ năng: Có thế mạnh về Marketing Performance.

Có tầm nhìn về kinh doanh online, chiến lược và giải pháp.

Sáng tạo, thông minh, nhanh nhẹn, có tư duy về nghiên cứu thị trường.

Yêu cầu khác: Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc nhóm

Lương/ thưởng: 20.000.000 -30.000.000 VNĐ/tháng + thưởng (deal theo năng lực)

Phúc lợi: Hỗ trợ ăn trưa miễn phí

Chỗ gửi xe miễn phí

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

Khám sức khỏe định kỳ

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (nghỉ trưa 12:00 - 13:00) từ T2 - T6 (T7 làm cách tuần)

Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

