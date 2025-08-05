Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7, ngõ 34, tuyến 7, Xóm 9 Vĩnh Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng chiến lược phát triển kênh kinh doanh online khai thác thị trường.
Tổ chức, thành lập và phát triển bộ phận Kinh doanh Online: tuyển dụng, đào tạo, điều phối đội ngũ nhân sự (Marketing, bán hàng online, CSKH).
Thiết kế quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng, xử lý đơn hàng – giao hàng.
Triển khai và vận hành hệ thống bán hàng online: Website, mạng xã hội, nền tảng TMĐT (Shopee, TikTok Shop, Facebook…), đặc biệt nhắm vào thị trường người Việt tại Đài Loan và Hà Nội.
Xây dựng KPI, ngân sách, giám sát và chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh.
Thiết lập quan hệ hợp tác, mở rộng tệp khách hàng và đối tác tại Đài Loan.
2. Nội dung & Kênh truyền thông
Quản trị và phát triển các kênh online: Facebook Fanpage, TikTok, Zalo OA, YouTube, Website, sàn TMĐT…
Phát triển nội dung truyền thông sáng tạo, có chiến lược, phù hợp với từng nền tảng và hành vi người dùng.
Giám sát sản xuất nội dung đa định dạng (bài viết, hình ảnh, video, livestream...) đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
Đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh, thông điệp, giọng điệu thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông.
Xử lý khủng hoảng truyền thông online (nếu có), bảo vệ danh tiếng và uy tín thương hiệu.
3. Quản lý đội nhóm & phối hợp
Tuyển dụng, đào tạo và dẫn dắt đội nhóm content – media nội bộ hoặc làm việc với đối tác/agency bên ngoài.
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Kinh doanh, Tuyển dụng, Nhân sự, Thiết kế để đồng bộ thông điệp và mục tiêu.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả: Báo cáo định kỳ về hiệu suất các chiến dịch, chi phí – doanh thu và các chỉ số liên quan.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Quản Trị Kinh Doanh
Kinh nghiệm làm việc: Từ 3 năm ở vị trí tương đương , ưu tiên có kinh nghiệm làm thị trường Đài Loan, bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng , FMCG,….
Kỹ năng: Có thế mạnh về Marketing Performance.
Có tầm nhìn về kinh doanh online, chiến lược và giải pháp.
Sáng tạo, thông minh, nhanh nhẹn, có tư duy về nghiên cứu thị trường.
Yêu cầu khác: Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng: 20.000.000 -30.000.000 VNĐ/tháng + thưởng (deal theo năng lực)
Phúc lợi: Hỗ trợ ăn trưa miễn phí
Chỗ gửi xe miễn phí
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Khám sức khỏe định kỳ
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (nghỉ trưa 12:00 - 13:00) từ T2 - T6 (T7 làm cách tuần)
Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 84, đường 23, khu đô thị Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

