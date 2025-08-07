Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12, Đường Louis XVI, Phố Tân Mai,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Quản lý và điều hành phòng kế toán

- Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán

- Kiểm duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận đề nghị

- Kiểm tra sự trùng khớp các số dư cuối kì với các báo cáo chứng từ và đẩm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết

- Phụ trách quản lý kế toán thuế, quyết toán thuế

- Lập báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, quý, năm. Thực hiện công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế

- Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc đưa ra quyết định chiến lược dựa trên phân tịc tài chính và dự báo

- Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định

- Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hau cơ quan nhà nước

- Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo

- Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng và tất cả các cơ quan ban ngành.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các ngành tương đương.

- Độ tuổi: Năm sinh từ 1988 đến 1995

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20-30tr hoặc theo năng lực

- Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại (nếu có)

- Làm việc trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục cụ công việc

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company

