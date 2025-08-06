Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 169 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Công việc chính (70%):

Quản lý và vận hành đội ngũ Kinh doanh, quy mô từ 6-10 nhân sự

Chịu trách nhiệm về kế hoạch kinh doanh và doanh số của đội nhóm

Khai thác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng và xây dựng kịch bản nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Giám sát, đảm bảo các chỉ số chính: tỷ lệ chuyển đổi, chỉ số tăng trưởng doanh thu theo tháng.

Các công việc liên quan (30%):

Tuyển dụng, sàng lọc và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới.

Phối hợp với các phòng ban xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Làm báo cáo năm/tháng/tuần.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong Ngành Giáo dục, có thế mạnh về Telesale.

Kỹ năng:

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức vận hành đội nhóm tốt.

Kỹ năng đo lường và phân tích số liệu để xác định vấn đề và đề xuất giải pháp.

Học hỏi nhanh và có khả năng thích ứng tốt với thay đổi.

Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động giải quyết vấn đề.

Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương, thưởng:

Lương cứng 15.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng

Phụ cấp (ăn trưa + gửi xe): 42.000 VNĐ/ngày công thực tế

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, minh bạch thưởng KPI, thưởng lương tháng 13 theo cơ chế/quy định công ty

Thưởng Lễ - Tết theo quy định của công ty

Luôn trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh.

Các chính sách và quyền lợi:

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

Hưởng 12 ngày phép/năm và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Chế độ hiếu, hỉ đầy đủ, phúc lợi đối với con của CBNV.

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 30/4, 01/5, 02/9, ...).

Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng lễ Tết, Tết dương lịch, 08/3, 30/4, 01/5, 02/9, 20/10, 20/11 ...)

Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ, event hàng tuần (Happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng, Noel,…), du lịch, team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings.

Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Langmaster.

Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders.

Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp:

Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.

Cơ hội học tập, cập nhật và nắm bắt các xu hướng mới nhất về AI (trí tuệ nhân tạo), marketing, kinh doanh, nhân sự, đào tạo.

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường Doanh nhân HBR và Gói chính sách đào tạo bên ngoài)

Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

