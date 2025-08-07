Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM VI NA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

- Xây dựng và thực thi chiến lược bán hàng:

Phối hợp với ban lãnh đạo để xây dựng kế hoạch bán hàng theo tháng/quý/năm.

Đề xuất các chiến lược thúc đẩy doanh số, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng.

- Quản lý đội nhóm bán hàng:

Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn và giám sát nhân viên bán hàng.

Đánh giá hiệu quả làm việc của đội nhóm, thúc đẩy KPI, KPI cá nhân và nhóm.

- Phát triển thị trường và khách hàng:

Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng mới (cửa hàng, spa, clinic, salon, đại lý).

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đối tác chiến lược.

- Quản lý hoạt động bán hàng:

Theo dõi doanh số, phân tích thị trường, phản hồi khách hàng để điều chỉnh chiến lược.

Đề xuất chính sách giá, chương trình khuyến mãi phù hợp.

- Báo cáo và dự báo:

Thực hiện báo cáo doanh số, dự báo thị trường, phân tích hiệu quả bán hàng.

Báo cáo định kỳ lên cấp trên về kết quả, kế hoạch và các vấn đề phát sinh.

- Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại:

Tổ chức các sự kiện, hội thảo, chương trình khuyến mãi, quảng bá thương hiệu.

Hợp tác với các đối tác truyền thông, KOLs, bác sĩ để nâng cao nhận diện thương hiệu.

Triển khai hệ thống CRM: quản lý khách hàng, theo dõi leads, báo cáo và chăm sóc khách hàng.

Phối hợp liên phòng ban: làm việc chặt chẽ với bộ phận marketing, đào tạo, chăm sóc khách hàng nhằm xây dựng chiến lược tiếp cận toàn diện (360°).

- Quản lý nhà phân phối hoặc đối tác bán lẻ (nếu hoạt động kinh doanh yêu cầu).

- Số hoá công cụ bán hàng: áp dụng catalogue điện tử, đơn hàng kỹ thuật số nếu phù hợp với chiến lược.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan (Kinh tế, Quản trị kinh doanh Marketing,..) hoặc ngành mỹ phẩm, làm đẹp.

• Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý bán hàng trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp hoặc ngành liên quan.

• Hiểu rõ thị trường mỹ phẩm, xu hướng tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh.

• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, đàm phán, thuyết phục tốt.

• Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích và báo cáo.

• Có khả năng làm việc trong môi trường đa văn hoá & quốc tế.

• Đam mê lĩnh vực mỹ phẩm và am hiểu các xu hướng làm đẹp.

• Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Việt (tuỳ theo thị trường).

• Có khả năng tham gia các hội chợ thương mại, diễn đàn, hoặc hội thảo chuyên ngành.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM VI NA Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc năng động, truyền cảm hứng và có tinh thần khởi nghiệp.

• Sản phẩm có giá trị, chất lượng và mang lại ý nghĩa thực tiễn.

• Cơ hội thăng tiến nhanh trong một tổ chức linh hoạt.

• Đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, chuyên nghiệp và thân thiện.

• Lương cố định 20.000.000 VNĐ – 30.000.000 VNĐ (tùy theo kinh nghiệm) + Bonus hấp dẫn (tùy theo kết quả kinh doanh)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM VI NA

