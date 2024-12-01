Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF MEKONG
- Phú Thọ: Lô CN19, KCN Cẩm Khê, Thị trấn Cẩm Khê, Cẩm Khê, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhập dữ liệu bán hàng, mua hàng lên phần mềm kế toán
Tổng hợp số liệu mua bán hàng ngày và báo cáo trưởng phòng kế toán
Hỗ trợ kế toán tổng hợp
Kiểm tra đối chiếu dữ liệu bán hàng trên phần mềm với dữ liệu tồn kho, công nợ
Tiến hành tính chiết khấu cho khách hàng
Hỗ trợ thành viên bộ phận kế toán khi cần thiết
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phân công
Cuối ngày tính tổng giá trị hàng bán, thuế GTGT (nếu có) dựa trên bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng trong ngày
Đối chiếu số lượng xuất kho và tồn kho cuối ngày với thủ kho
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết và sử dụng phần mềm kế toán Fast, Misa, Bravo
Thành thạo tin học văn phòng
Có kinh nghiệm là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì
Được ký hợp đồng lao động và tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.=
Được hưởng mức lương vô cùng hấp dẫn, phù hợp với năng lực bản thân. Nếu bạn mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm, thu nhập chỉ khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Nhưng khi bạn có 1-2 năm kinh nghiệm thì mức lương sẽ là 8-10 triệu đồng/tháng, kinh nghiệm trên 3 năm sẽ vào khoảng 10-12 triệu đồng/tháng.
Ngoài ra, bạn được hưởng các chế độ khác nhau tùy theo quy định và văn hóa của từng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF MEKONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
