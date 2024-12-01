Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Lô CN19, KCN Cẩm Khê, Thị trấn Cẩm Khê, Cẩm Khê, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập dữ liệu bán hàng, mua hàng lên phần mềm kế toán

Tổng hợp số liệu mua bán hàng ngày và báo cáo trưởng phòng kế toán

Hỗ trợ kế toán tổng hợp

Kiểm tra đối chiếu dữ liệu bán hàng trên phần mềm với dữ liệu tồn kho, công nợ

Tiến hành tính chiết khấu cho khách hàng

Hỗ trợ thành viên bộ phận kế toán khi cần thiết

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phân công

Cuối ngày tính tổng giá trị hàng bán, thuế GTGT (nếu có) dựa trên bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng trong ngày

Đối chiếu số lượng xuất kho và tồn kho cuối ngày với thủ kho

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC, CĐ, Đh chuyên ngành kế toán

Biết và sử dụng phần mềm kế toán Fast, Misa, Bravo

Thành thạo tin học văn phòng

Có kinh nghiệm là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và được ổn định phát triển lâu dài.

Được ký hợp đồng lao động và tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.=

Được hưởng mức lương vô cùng hấp dẫn, phù hợp với năng lực bản thân. Nếu bạn mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm, thu nhập chỉ khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Nhưng khi bạn có 1-2 năm kinh nghiệm thì mức lương sẽ là 8-10 triệu đồng/tháng, kinh nghiệm trên 3 năm sẽ vào khoảng 10-12 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, bạn được hưởng các chế độ khác nhau tùy theo quy định và văn hóa của từng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF MEKONG

