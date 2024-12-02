Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Khu công Nghiệp Đồng Văn 4, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tham gia vào việc lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, giám sát và báo cáo các hoạt động kế toán nội bộ của công ty.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến:
Theo dõi, kiểm tra, phân tích các khoản thu chi, chi phí, doanh thu, công nợ.
Lập báo cáo tài chính nội bộ theo định kỳ.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.
Tham gia vào việc kiểm tra, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực kế toán chi phí trong các công ty sản xuất
Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP.
Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, lập báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Có xe đưa đón ở Hà Nội
Xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM

Công ty TNHH ALPHA NETWORKS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN03, Khu công nghiệp Đồng Văn 4, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

