Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Quảng Trị thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Trị: 20 Lê Lợi, Phường 5, TP. Đông Hà, Đông Hà
Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, Truyền hình và Camera do FPT Telecom đang cung cấp.
- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng, tạo ra các tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa từng khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ, tuổi 18 - 35, tốt nghiệp THPT trở lên.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
- Siêng năng, nhanh nhẹn, vui vẻ, chịu khó.
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh là một lợi thế.
- Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
