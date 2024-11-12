Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Quảng Trị thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Trị: 20 Lê Lợi, Phường 5, TP. Đông Hà, Đông Hà

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.

- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, Truyền hình và Camera do FPT Telecom đang cung cấp.

- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng, tạo ra các tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa từng khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tuổi 18 - 35, tốt nghiệp THPT trở lên.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

- Siêng năng, nhanh nhẹn, vui vẻ, chịu khó.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh là một lợi thế.

- Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

