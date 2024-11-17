Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: ố 2, đường D3, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp

- 713 Mỹ Phước

- Tân Vạn, khu Đông An, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tuyển dụng và đào tạo Cộng tác viên bán hàng
Thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng, giới thiệu sản phẩm tại nơi đông người
Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp PTTH trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo.
Tích cực với hoạt động bên ngoài.
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (Gross): Từ 10,000,000 – 14,000,000 đồng/tháng.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo Luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng).
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Nơi làm việc: Số 2 , đường D3 , KDC Phú Mỹ Hiệp , phường Tân Đông Hiệp , Dĩ An, Bình Dương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 195 Trương Văn Bang KP1, P Thạnh mỹ Lợi, Tp Thủ Đức HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

