Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: ố 2, đường D3, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp - 713 Mỹ Phước - Tân Vạn, khu Đông An, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tuyển dụng và đào tạo Cộng tác viên bán hàng

Thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng, giới thiệu sản phẩm tại nơi đông người

Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp PTTH trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo.

Tích cực với hoạt động bên ngoài.

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (Gross): Từ 10,000,000 – 14,000,000 đồng/tháng.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm.

Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

Thưởng: 2 lần/năm.

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Nghỉ phép năm theo Luật lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Bảo hiểm tai nạn 24h

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng).

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Nơi làm việc: Số 2 , đường D3 , KDC Phú Mỹ Hiệp , phường Tân Đông Hiệp , Dĩ An, Bình Dương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin