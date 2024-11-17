Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 55 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại, email, trực tiếp ...có nhu cầu về xin visa Du học, du lịch, thăm thân, định cư , tour các nước như: Anh Quốc, Australia, Hoa Kỳ, Canada, Singapore, New Zealand, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bạn, Trung Quốc........vv
Phản hồi thông tin và các thắc mắc của khách hàng trong phạm vi công việc.
Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ và báo phí.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đằng,Đại học trở lên
Độ tuổi: Từ 23 tuổi trở lên.
Ưu tiên Nữ có ngoài hình ưa nhìn.
Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, tư duy tốt
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn visa là 1 lợi thế.
Kinh nghiệm: đã từng làm công việc liên quan tới tư vấn, chăm sóc khách hàng, telesale hoặc bán hàng.
Giọng nói thu hút, dễ nghe, không bị âm vùng miền.
Biết tiếng anh là một lợi thế.
Đam mê và yêu thích công việc tư vấn, kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng kinh doanh + thưởng nóng/thưởng quý -> Thu nhập trung bình từ 10 triệu – 20 triệu
Lương tháng thứ 13
Công ty cung cấp thiết bị làm việc ( Điện thoại, Máy tính/Lapttop)
Tham gia công tác lâu dài với doanh nghiệp và phát triển công việc theo lộ trình thăng tiến.
Môi trường làm việc thân thiện.
Văn phòng làm việc hiện đại.
Du lịch hàng năm.
Các quyền lợi khác (BHXH, BHYT,....) theo đúng bộ luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 55 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

