Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6, ngách 1/2/1 Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện bán hàng, chăm sóc khách hàng để đạt KPI đặt ra hàng ngày/tuần/tháng

Sản phẩm vật tư như: màng chống thấm, lưới nhựa che nắng, lưới thể thao, bạt phủ,…Data nóng từ marketing.

Chăm sóc khách hàng data công ty cung cấp, đảm bảo tỷ lệ chốt theo yêu cầu của Quản lý

Đăng bài bán hàng trên các phương tiện truyền thông theo hướng dẫn và định mức hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng được giao

Chuẩn bị hợp đồng, giấy tờ, chứng từ đối với đơn hàng.

Báo cáo tình hình về đơn hàng, tiền về... cho quản lý

Làm báo cáo công việc hàng ngày.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên kinh nghiệm sale.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, hoạt náo, nhiệt tình, chăm chỉ..

Có kinh nghiệm quản lý tài liệu, thông tin.

Có ý thức trong việc thực hiện, giám sát nội quy, quy định của công ty.

Biết làm báo cáo, cập nhật tình hình với Quản lý

Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về công - nông nghiệp là một lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 Thứ Hai đến hết Thứ Bảy. Thứ Bảy làm đến 16h00.

Thời gian nghỉ trưa từ 12h00 -13h30.

Được ăn trưa free tại Công ty.

Được cung cấp máy tính & điện thoại phục vụ công việc.

Mức lương khởi điểm: 7.000.0000 vnđ đến 8.000.000 vnđ + thưởng Tip + thưởng nóng (tự thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế). Thu nhập trung bình 15-20 tr/tháng.

Thử việc 02 tháng x 85% lương. Các khoản thưởng nhận 100%

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu; hỉ, du lịch hàng năm… sau 02 tháng thử việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Được sếp hướng dẫn, đào tạo cụ thể để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

