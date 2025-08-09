Tuyển Nhân viên kỹ thuật Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu CX1, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo;

- Tiếp cận khách hàng và lên kế hoạch gặp gỡ, chăm sóc khách hàng trước cũng như sau khi thực hiện dịch vụ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng;

- Tham gia xây dựng quy trình hiệu chuẩn/kiểm định các phương tiện đo;

- Tham gia công tác quản lý kỹ thuật và nâng cao năng lực của phòng thí nghiệm.

- Tham gia, hỗ trợ các khóa đào tạo về hiệu chuẩn/kiểm định các phương tiện đo, chuẩn đo lường.

- Quản lý các chuẩn đo lường trong phòng thí nghiệm: liên kết chuẩn, bảo quản, bảo dưỡng chuẩn đo lường phù hợp với Hệ thống chất lượng của Viện theo ISO/IEC

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các chuyên ngành kỹ thuật: Điện tử viễn thông, khoa học máy tính, Vật lý, Hóa, Cơ khí, Tự động hóa.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực đo lường.

- Có kiến thức chung về đo lường và một số phương tiện đo lường cơ bản.

- Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

- Sức khỏe tốt, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng đi công tác.

- Ngoại ngữ: English 4 kỹ năng.

Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định: Từ 10-20tr (căn cứ trên năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên);

- Có cơ hội được làm việc cùng nhiều chuyên gia, đối tác nước ngoài, tham gia các hội nghị khoa học trong lĩnh vực đo lường;

- Được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc trong và ngoài nước.

- Được hưởng 12 ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

- Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Bộ Luật Lao động.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực, thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn

