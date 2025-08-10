Tuyển Content Creator CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng VUV, 84 phố Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Content Creator

1. CÔNG VIỆC CHÍNH : Sáng tạo nội dung video ngắn (ý tưởng, kịch bản) và phối hợp đội nhóm để sản xuất video ngắn sau đó đăng trên Tiktok thu hút nhiều người xem.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG PHỤC VỤ: Là các Doanh nhân, Doanh nghiệp.

2. CÔNG VIỆC CỤ THỂ : Lên ý tưởng - Viết kịch bản – Phối hợp sản xuất - Admin kênh

3. HỖ TRỢ CÔNG VIỆC: Liên quan theo yêu cầu của Leader (nếu có).

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm và kiến thức về làm kịch bản video ngắn, đặc biệt là video viral trên Tiktok (hoặc Youtube short, Facebook reel) (tối thiểu 1 năm kinh nghiệm).

- Yêu thích công việc sáng tạo.

- Có tư duy phân tích dữ liệu, tư duy logic để làm đúng trọng tâm.

- Là người có trách nhiệm.

- Không tuyển thực tập sinh.

ƯU TIÊN

-Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm xây kênh cho nhiều doanh nghiệp khác nhau, hoặc có kinh nghiệm làm việc với các idol có tiếng trên Tiktok, hoặc có kinh nghiệm làm việc tại các Agency chuyên về xây kênh.

- Ưu tiên ứng viên mong muốn đồng hành gắn bó lâu dài ổn định.

- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm leader hoặc có mục tiêu trở thành leader.

- Có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có mục tiêu thu nhập cao và sẵn sàng làm việc với giá trị tương xứng.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Cơ hội thăng tiến Leader, Manager sau 3 - 6 tháng làm việc

- Tham gia làm việc và học hỏi trong các dự án truyền thông “Triệu view - Vạn follow” với nhiều idol có tên tuổi, ví dụ các dự án tiêu biểu: Tân Lục 198, Hà nông nghiệp sạch, Đàn ông mặn,...

- Cơ hội trở thành thành viên trụ cột của công ty kèm lợi ích hấp dẫn ổn định lâu dài

- Được review xét tăng lương 3 tháng 1 lần.

- Thưởng tháng, quý, năm

- Có tháng lương 13

- Được nghỉ phép nguyên lương theo quy định

- Được đào tạo và cấp kinh phí đào tạo theo nhu cầu bản thân và yêu cầu công việc.

- Tham gia du lịch hàng năm tại công ty, có kèm người thân nếu muốn

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

- Được hưởng các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật,...theo quy định

- Công việc được tiếp xúc thực tế, được rèn luyện, phát triển kỹ năng của bản thân

- Môi trường năng động, tôn trọng ý kiến cá nhân, dễ dàng phát triển khả năng sáng tạo của bản thân.

- Hưởng trợ cấp; hỗ trợ ăn uống, chăm sóc đầy đủ khi đi sản xuất.

VĂN HÓA CÔNG TY

Đề cao: Chính trực - Sáng tạo - Kỷ luật - Trách nhiệm

Tôn trọng cá nhân một người vì mọi người và mọi người vì một người.

Cách Thức Ứng Tuyển

