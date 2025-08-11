Tuyển Nhân viên Facebook Ads Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 35, Ngõ 2, Giảng Võ, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi và tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng facebook để đạt mục tiêu kinh doanh.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing, Thương mại điện tử,… hoặc các ngành nghề khác có liên quan.
Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm tại vị trí nhân viên Facebook Ads
Đã từng làm trong lĩnh vực bán lẻ
Cầu tiến, chủ động, trung thực, kiên trì, ham học hỏi, cập nhật kiến thức mới
Tại Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10-20 triệu/tháng (Lương cứng + KPIs + thưởng doanh số)
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ
Chế độ lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.
Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc.
Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.
Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Du lịch công ty hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
