Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM

Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 110 Trần Vỹ, Mai Dịch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trong bộ phận tư vấn du học các bậc học và các khóa học tiếng, khóa ngắn hạn đến các quốc gia: Anh, Úc, Mỹ, Trung Quốc,...
Tìm hiểu, nghiên cứu và nắm rõ về các dịch vụ, chương trình du học, sản phẩm và chính sách của công ty nhằm giới thiệu, tư vấn trực tiếp tại văn phòng và qua điện thoại/online, giải đáp, hỗ trợ, và ký hợp đồng tuyển sinh với phụ huynh và học sinh
Hỗ trợ chăm sóc, duy trì mối quan hệ, giải quyết vấn đề từ khách hàng trước, trong và sau quá trình ký kết, hoàn thành hợp đồng
Liên lạc, trao đổi, cập nhật thông tin, duy trì mối quan hệ với các trường và đơn vị đối tác tuyển sinh trong và ngoài nước
Phối hợp với bộ phận Marketing và các bộ phận khác trong các chiến dịch sales, quảng bá, hoặc trong các sự kiện liên quan. Xử lý data khách hàng từ các chiến dịch
Thực hiện báo cáo định kỳ và các công việc liên quan khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng hoặc cao hơn; Ưu tiên các ứng viên đã từng du học/có kiến thức thực tế
Thành thạo tiếng Trung (có HSK 5 trở lên là lợi thế)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng với kết quả tốt
Ưu tiên ứng viên có network với các tổ chức giáo dục hoặc đối tượng khách hàng tiềm năng
Chăm chỉ, cầu tiến, đam mê kinh doanh, có khả năng làm việc dưới áp lực
Khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt để đạt được mục tiêu chung
Hòa đồng, nhiệt huyết, đam mê và nhạy bén trong kinh doanh
Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin, kỹ năng thuyết trình và thuyết phục tốt; thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng
Lưu ý: Phỏng vấn bằng tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng và các khoản phụ cấp: 12,000,000 - 17,000,000 VNĐ/tháng
Tổng thu nhập (lương, hoa hồng, thưởng, phụ cấp,...): 17,000,000 – 35,000,000 VNĐ/tháng
Được hưởng các chính sách phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của công ty và theo quy định của luật lao động Việt Nam
Được đào tạo kiến thức cần thiết cho công việc về tư vấn, giao tiếp, kỹ năng mềm và các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng khác
Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện; cơ hội thăng tiến, nâng cao vị trí trong tập đoàn EIC, làm việc tại các chi nhánh quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, 110 Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

