Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PANEL HOME VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 196 Vĩnh Khang, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng trong lĩnh vực dự án, công trình kết cấu thép, trần vách panel, nhà lắp ghép, nhà xưởng

- Tư vấn sản phẩm/dịch vụ phù hợp, thúc đẩy ký kết hợp đồng và đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao.

- Khai thác thông tin dự án mới từ các nguồn: báo đấu thầu, internet, mối quan hệ,...chủ yếu Data MKT cung cấp, có sẵn

- Lập báo giá, đề xuất kỹ thuật, thương lượng hợp đồng

- Theo dõi tiến độ dự án từ giai đoạn thiết kế, thi công đến bàn giao.

- Nghiệm thu, bàn giao và thu hồi công nợ;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tuổi từ 20 - 35

- Có đam mê kinh doanh, có kinh nghiệm sale, telesale,…, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp

- Có kiến thức cơ bản về xây dựng, thi công phòng sạch, nhà lắp ghép là 1 lợi thế

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt

- Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.

Tại CÔNG TY TNHH PANEL HOME VINA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội

- Cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển bản thân mạnh mẽ

- Được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung. Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

- Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Nghỉ hè…

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm;

- Cơ hội thăng tiến theo lộ trình của công ty.

2. Chế độ Lương, thưởng, đãi ngộ khác.

- Mức Lương: 10x-2x + Thưởng + PC (Thu nhập không giới hạn)

- Thưởng lương tháng thứ 13 tuỳ theo tình hình SXKD của Công ty.

- Phụ cấp: cho một số vị trí phục vụ công việc gồm hỗ trợ đi lại, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm.

- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo thành tích thực hiện dự án/công trình;

- Phúc lợi xã hội: Bảo hiểm xã hội / y tế /thất nghiệp…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PANEL HOME VINA

