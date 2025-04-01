Tuyển Tư vấn du học DSS Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 2 USD

**Mô tả công việc:

- Gặp trực tiếp/Online/Gọi điện tư vấn các gói sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, data công ty cung cấp sẵn.

- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua các hình thức điện thoại/Meeting

- Định hướng lộ trình dựa trên kết quả thẩm định hồ sơ của Luật sư di trú bản xứ & Chuyên gia di trú cấp cao

- Báo cáo & quản lý công việc trên hệ thống CRM/ERP

**Địa điểm làm việc:

- Hồ Chí Minh: 534C Lê Văn Sỹ P14 Quận 3

- Hà Nội: Lotte Liễu Giai, Ba Đình

- Cần Thơ: Tầng 2, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Cần Thơ, Số 160, Đường 30 Tháng 4, Q. Ninh Kiều.

- Đà Nẵng: Tòa nhà Trực Thăng

- Quảng Bình: Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Quảng Bình, 42 Trần Quang Khải, TP. Đồng Hới.

**Thời gian làm việc: