Tuyển Tư vấn du học DSS Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại DSS Education Group
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 400 - 2 USD
**Mô tả công việc:
- Gặp trực tiếp/Online/Gọi điện tư vấn các gói sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, data công ty cung cấp sẵn.
- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua các hình thức điện thoại/Meeting
- Định hướng lộ trình dựa trên kết quả thẩm định hồ sơ của Luật sư di trú bản xứ & Chuyên gia di trú cấp cao
- Báo cáo & quản lý công việc trên hệ thống CRM/ERP
**Địa điểm làm việc:
- Hồ Chí Minh: 534C Lê Văn Sỹ P14 Quận 3
- Hà Nội: Lotte Liễu Giai, Ba Đình
- Cần Thơ: Tầng 2, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Cần Thơ, Số 160, Đường 30 Tháng 4, Q. Ninh Kiều.
- Đà Nẵng: Tòa nhà Trực Thăng
- Quảng Bình: Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Quảng Bình, 42 Trần Quang Khải, TP. Đồng Hới.
**Thời gian làm việc:
Với Mức Lương 400 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại DSS Education Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DSS Education Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
