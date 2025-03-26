Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM
- Hà Nội: 110 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Mô tả công việc
• Làm việc trong bộ phận tư vấn du học các bậc học và các khóa học tiếng, khóa ngắn hạn đến các quốc gia: Anh, Úc, Mỹ, Trung Quốc,...
• Tìm hiểu, nghiên cứu và nắm rõ về các dịch vụ, chương trình du học, sản phẩm và chính sách của công ty nhằm giới thiệu, tư vấn trực tiếp tại văn phòng và qua điện thoại/online, giải đáp, hỗ trợ, và ký hợp đồng tuyển sinh với phụ huynh và học sinh
• Hỗ trợ chăm sóc, duy trì mối quan hệ, giải quyết vấn đề từ khách hàng trước, trong và sau quá trình ký kết, hoàn thành hợp đồng
• Liên lạc, trao đổi, cập nhật thông tin, duy trì mối quan hệ với các trường và đơn vị đối tác tuyển sinh trong và ngoài nước
• Phối hợp với bộ phận Marketing và các bộ phận khác trong các chiến dịch sales, quảng bá, hoặc trong các sự kiện liên quan. Xử lý data khách hàng từ các chiến dịch
• Thực hiện báo cáo định kỳ và các công việc liên quan khác
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Cao đẳng hoặc cao hơn; Ưu tiên các ứng viên đã từng du học/có kiến thức thực tế
Tại CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EDUCATION INTERNATIONAL COOPERATION (EIC) VIỆT NAM
