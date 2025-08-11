Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CNV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 43 Ba Lương – Cầu Gồ, Vân Côn, Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Marketing Digital trên các kênh online như Facebook, Google, Instagram, TikTok, Zalo...

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh Marketing Digital, theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing tổng thể.

Phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả hoạt động Marketing Digital định kỳ.

Quản lý ngân sách Marketing Digital và báo cáo chi phí.

Sử dụng các công cụ Marketing Digital như Google Analytics, Facebook Ads Manager, Google Ads...

Cập nhật xu hướng Marketing Digital mới nhất và áp dụng vào thực tiễn.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Marketing, Công nghệ thông tin, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing và các kênh truyền thông online.

Khả năng phân tích dữ liệu và lập báo cáo đánh giá hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng tư duy sáng tạo và tư duy chiến lược.

Chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần học hỏi và cập nhật kiến thức mới.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CNV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc. Thu nhập từ 8-12 triệu sau khi vào chính thức.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Được đào tạo từ cơ bản tới chuyên sâu.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CNV VIỆT NAM

