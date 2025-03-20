Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link

Tư vấn du học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 8,Lô C25, Ngõ 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Tư vấn trực tiếp các dịch vụ du học, khóa học tại Trung tâm
Hiểu và nắm rõ thông tin về điều kiện du học, lộ trình du học, chi phí hồ sơ và nội dung tất cả các sản phẩm của Trung tâm
Phối hợp với bộ phận Marketing khai thác toàn bộ danh sách khách hàng tiềm năng và triển khai chương trình promotion mỗi tháng
Phát triển mối quan hệ với khách hàng để thúc đẩy tệp khách hàng giới thiệu
Hoàn thành target theo tháng, theo quý, theo năm đưa ra
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm việc tại vị trí tương đương
Tuổi từ 28-35
Đã có kinh nghiệm làm bán hàng các trung tâm thuộc lĩnh vực du học, giáo dục là 1 lợi thế.
Giọng nói chuẩn, ngoại hình ưa nhìn, tích cực, vui vẻ, giao tiếp tốt, dễ gây thiện cảm. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc (Best sellers, nhân viên xuất sắc nhất tháng/quý/năm...)
Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...
Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.
Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Excel, Word,…)

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng 9-12 triệu + thưởng hoa hồng theo kết quả kinh doanh (15-40tr)
Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
Các khoản phụ cấp thâm niên, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh... theo quy định của Công ty.
Các chương trình Teambuilding, 8/3, Noel, Year End Party, bữa trưa thứ 4 vui vẻ hàng tuần, ...và rất nhiều các hoạt động, sự kiện nội bộ.
Môi trường làm việc trẻ trung, văn minh, tôn trọng con người, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được tham gia các khóa đào tạo, được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển khả năng của bản thân.
Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 8 Lô C25 Ngõ 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-du-hoc-thu-nhap-15-40-trieu-vnd-tai-ha-noi-job338642
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN PION làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Tuyển Tư vấn du học VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 106 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN PION làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Tuyển Tư vấn du học VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Tập đoàn OMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ
Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE)
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi
5 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MCHR NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MCHR NHẬT VIỆT
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Tư vấn API làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Tư vấn API
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Tư vấn du học QT Edulink làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 Triệu Công ty TNHH Tư vấn du học QT Edulink
2 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần NKS
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Viện Nghiên Cứu Tài Chính, Đầu Tư và Hợp Tác, Thương Mại Đông Nam Á làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 40 Triệu Viện Nghiên Cứu Tài Chính, Đầu Tư và Hợp Tác, Thương Mại Đông Nam Á
8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm