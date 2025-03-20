Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Tư vấn trực tiếp các dịch vụ du học, khóa học tại Trung tâm

Hiểu và nắm rõ thông tin về điều kiện du học, lộ trình du học, chi phí hồ sơ và nội dung tất cả các sản phẩm của Trung tâm

Phối hợp với bộ phận Marketing khai thác toàn bộ danh sách khách hàng tiềm năng và triển khai chương trình promotion mỗi tháng

Phát triển mối quan hệ với khách hàng để thúc đẩy tệp khách hàng giới thiệu

Hoàn thành target theo tháng, theo quý, theo năm đưa ra

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm việc tại vị trí tương đương

Tuổi từ 28-35

Đã có kinh nghiệm làm bán hàng các trung tâm thuộc lĩnh vực du học, giáo dục là 1 lợi thế.

Giọng nói chuẩn, ngoại hình ưa nhìn, tích cực, vui vẻ, giao tiếp tốt, dễ gây thiện cảm. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc (Best sellers, nhân viên xuất sắc nhất tháng/quý/năm...)

Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...

Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Excel, Word,…)

Thu nhập: lương cứng 9-12 triệu + thưởng hoa hồng theo kết quả kinh doanh (15-40tr)

Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Các khoản phụ cấp thâm niên, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh... theo quy định của Công ty.

Các chương trình Teambuilding, 8/3, Noel, Year End Party, bữa trưa thứ 4 vui vẻ hàng tuần, ...và rất nhiều các hoạt động, sự kiện nội bộ.

Môi trường làm việc trẻ trung, văn minh, tôn trọng con người, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được tham gia các khóa đào tạo, được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển khả năng của bản thân.

Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.

