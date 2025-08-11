Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 100 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán của công ty.
Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các chứng từ kế toán.
Kiểm soát công nợ khách hàng, lập báo cáo quản lý công nợ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.
Quản trị, kiểm soát các kế toán kho, kiểm soát hàng hóa tại các kho thành viên.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).
Cập nhật, quản lý và bảo quản hồ sơ, chứng từ kế toán.
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Nắm vững các nguyên tắc kế toán và quy định pháp luật về kế toán.
Khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel để xử lý số liệu.
Am hiểu về thuế và các quy định liên quan đến kế toán thuế là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 100 Tuệ Tĩnh, Hoàn Kiếm , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

