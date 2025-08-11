Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 100 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán của công ty.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các chứng từ kế toán.

Kiểm soát công nợ khách hàng, lập báo cáo quản lý công nợ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

Quản trị, kiểm soát các kế toán kho, kiểm soát hàng hóa tại các kho thành viên.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Cập nhật, quản lý và bảo quản hồ sơ, chứng từ kế toán.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các nguyên tắc kế toán và quy định pháp luật về kế toán.

Khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel để xử lý số liệu.

Am hiểu về thuế và các quy định liên quan đến kế toán thuế là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG

