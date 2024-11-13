Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc

Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu và cung cấp sản phẩm của công ty đến với nhà thuốc/quầy thuốc ...

Khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty.

Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.

Giới thiệu chương trình khuyến mãi tới khách hàng, chăm sóc và đề xuất các giải pháp thắt chặt mối quan hệ

Đề xuất các chương trình bán hàng mới nhằm đáp ứng nhu cầu khu vực

Hỗ trợ bộ phận marketing triển khai các chương trình: hội nghị KH, các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng khi có yêu cầu.

Hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu doanh số, độ bao phủ, sản phẩm, ... được giao.

Báo cáo doanh số, cập nhật danh sách khách hàng theo tuần

Báo cáo về các than phiền, khiếu nại của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, từ 18-35 tuổi. Sức khỏe tốt

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Chịu được áp lực công việc

Nhanh nhẹn hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc. Mong muốn gắn bó lâu dài

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đàm phán tốt

Đam mê kinh doanh, kiếm tiền

Quyền Lợi

Lương hấp dẫn KHÔNG GIỚI HẠN. Thu nhập bao gồm: Lương cứng + lương doanh số + thưởng quý, năm + các khoản thưởng khác theo quy định (tổng thu nhập từ 10-35 triệu+++/tháng)

Phụ cấp công tác phí theo quy định của Công ty

Được hưởng các chế độ BHXH + BHYT + BHTN, nghỉ Lễ, nghỉ mát, liên hoan, du lịch kết hợp tập huấn, đào tạo và nhiều quyền lời khác theo quy định của công ty

Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khỏe hàng năm theo quy chế của Công ty

Tham gia du lịch hàng năm, team building, sinh nhật hàng tháng,

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, vui vẻ, đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển

