Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND

Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu và cung cấp sản phẩm của công ty đến với nhà thuốc/quầy thuốc ...
Khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty.
Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.
Giới thiệu chương trình khuyến mãi tới khách hàng, chăm sóc và đề xuất các giải pháp thắt chặt mối quan hệ
Đề xuất các chương trình bán hàng mới nhằm đáp ứng nhu cầu khu vực
Hỗ trợ bộ phận marketing triển khai các chương trình: hội nghị KH, các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng khi có yêu cầu.
Hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu doanh số, độ bao phủ, sản phẩm, ... được giao.
Báo cáo doanh số, cập nhật danh sách khách hàng theo tuần
Báo cáo về các than phiền, khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 18-35 tuổi. Sức khỏe tốt
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Chịu được áp lực công việc
Nhanh nhẹn hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc. Mong muốn gắn bó lâu dài
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đàm phán tốt
Đam mê kinh doanh, kiếm tiền

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn KHÔNG GIỚI HẠN. Thu nhập bao gồm: Lương cứng + lương doanh số + thưởng quý, năm + các khoản thưởng khác theo quy định (tổng thu nhập từ 10-35 triệu+++/tháng)
Phụ cấp công tác phí theo quy định của Công ty
Được hưởng các chế độ BHXH + BHYT + BHTN, nghỉ Lễ, nghỉ mát, liên hoan, du lịch kết hợp tập huấn, đào tạo và nhiều quyền lời khác theo quy định của công ty
Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khỏe hàng năm theo quy chế của Công ty
Tham gia du lịch hàng năm, team building, sinh nhật hàng tháng,
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, vui vẻ, đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12/23/214 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

