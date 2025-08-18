Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 105D Ngô Quyền, phường 11, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Khai thác thông tin thị trường và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm.
Giới thiệu các sản phẩm đến khách hàng : nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện, spa ,cosmetics,....
Lập kế hoạch và triển khai chương trình bán hàng để đạt chỉ tiêu đề ra.
Chăm sóc khách hàng cũ và tích cực tìm kiếm nguồn khách hàng mới.
Xây dựng hệ thống các mối quan hệ bền chặt với khách hàng.
Truyền tải hình ảnh công ty một cách thân thiện, chuyên nghiệp trước khách hàng.
Triển khai các chương trình ưu đãi, chính sách hỗ trợ của nhà sản xuất.
Lập báo cáo công việc định kỳ theo đúng yêu cầu của cấp trên.
Khảo sát nguồn khách, ngồn sản phẩm, nguồn tiêu thị thị trường để đạt được mục tiêu công ty đặt ra.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 20 - 25 tuổi.
Kinh nghiệm : Dưới 1 năm ( sẽ được đào tạo).
Giới tính : không xác định.
Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học các chuyên ngành liên quan đến Y, Dược.
Khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.
Khả năng lập kế hoạch, xử lý vấn đề tốt.
Kiên trì/ trung thực và bền bỉ trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng.
Chịu được áp lực công việc cao.
Năng động, hoạt bát, nhiệt tình.
Khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế lớn.
Khả năng tạo mối quan hệ, tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương nhận ngày đầu tiên của tháng.
Thưởng nóng khi hoàn thành mục tiêu kinh doanh theo tháng/quý/năm.
Đóng bảo hiểm đầy đủ khi được nhận làm chính thức.
Du lịch trong/ngoài nước hằng năm.
Hưởng các chế độ khác của Công ty và các quy định của Bộ luật lao động.
Môi trường làm việc năng động và thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.
Thưởng lương tháng 13.
Được tranning hằng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 105D Ngô Quyền, phường 11

