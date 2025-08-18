Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE
- Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch kinh doanh, thực hiện trình dược giới thiệu và cung cấp sản phẩm dược mỹ phẩm Teenilicious...đến với tất cả các phòng khám da liễu, spa, nhà thuốc, shop thẩm mỹ,...
Teenilicious
Khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty.
Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng cũ
Giới thiệu chương trình khuyến mãi tới khách hàng, chăm sóc và đề xuất các giải phép thắt chặt mối quan hệ.
Đề xuất các chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu khu vực.
Hỗ trợ bộ phận marketing triển khai các chương trình: hội nghị Khách hàng, các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng khi có yêu cầu.
Báo cáo về thông tin đối thủ cạnh tranh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu giới tính, độ tuổi
Kinh nghiệm từ 6 tháng đến 01 năm ở vị trí tương đương. ( Sales, Trình Dược Viên,...)
Chịu được áp lực công việc
Nhanh nhẹn hoạt bát
Chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Các chế độ bảo hiểm, thưởng lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
