Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Lập kế hoạch kinh doanh, thực hiện trình dược giới thiệu và cung cấp sản phẩm dược mỹ phẩm Teenilicious...đến với tất cả các phòng khám da liễu, spa, nhà thuốc, shop thẩm mỹ,...

Khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty.

Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng cũ

Giới thiệu chương trình khuyến mãi tới khách hàng, chăm sóc và đề xuất các giải phép thắt chặt mối quan hệ.

Đề xuất các chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu khu vực.

Hỗ trợ bộ phận marketing triển khai các chương trình: hội nghị Khách hàng, các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng khi có yêu cầu.

Báo cáo về thông tin đối thủ cạnh tranh.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành y, dược, kinh tế,...

Không yêu cầu giới tính, độ tuổi

Kinh nghiệm từ 6 tháng đến 01 năm ở vị trí tương đương. ( Sales, Trình Dược Viên,...)

Chịu được áp lực công việc

Nhanh nhẹn hoạt bát

Chủ động trong công việc

Lương cơ bản + thưởng KPI hấp dẫn ( Từ 12M - 18M). Hoa hồng không giới hạn.

Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Các chế độ bảo hiểm, thưởng lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

