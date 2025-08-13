Tuyển Trình dược viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44a đường số 4, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau (online, offline, giới thiệu...).

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện tại, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng.

Đạt được các chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Có phương tiện đi lại.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH

