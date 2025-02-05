Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sinh nhật, team building, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...;, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Tư vấn và bán hàng hệ thống lọc nước tổng và nước nóng trung tâm

Trao đổi và tiến hành ký kết hợp đồng với khách hàng;

Phát triển mối quan hệ khách hàng, chăm sóc sau bán hàng;

Phối hợp giám sát việc lắp đặt, thi công;

Báo cáo kết quả công việc định kỳ;

Thực hiện công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trung cấp nghề trở lên hoặc đã được đào tạo nghề liên quan đến thi công xây dựng và cơ điện, điện lạnh, cấp thoát nước, kỹ thuật nước và môi trường nước...;

2. Kinh nghiệm làm việc tại ví trí kinh doanh/sale/kỹ thuật từ 06 tháng;

3. Có máy tính cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin