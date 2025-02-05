Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Mức lương
12 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Sinh nhật, team building, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...;, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu
Tư vấn và bán hàng hệ thống lọc nước tổng và nước nóng trung tâm
Trao đổi và tiến hành ký kết hợp đồng với khách hàng;
Phát triển mối quan hệ khách hàng, chăm sóc sau bán hàng;
Phối hợp giám sát việc lắp đặt, thi công;
Báo cáo kết quả công việc định kỳ;
Thực hiện công việc khác theo phân công.
Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1.Trung cấp nghề trở lên hoặc đã được đào tạo nghề liên quan đến thi công xây dựng và cơ điện, điện lạnh, cấp thoát nước, kỹ thuật nước và môi trường nước...;
2. Kinh nghiệm làm việc tại ví trí kinh doanh/sale/kỹ thuật từ 06 tháng;
3. Có máy tính cá nhân
2. Kinh nghiệm làm việc tại ví trí kinh doanh/sale/kỹ thuật từ 06 tháng;
3. Có máy tính cá nhân
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI