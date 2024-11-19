Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GMA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GMA VIỆT NAM

Sales Giáo dục/Khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GMA VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 7 tầng NO24, LK829 Khu đất dịch vụ Bờ Hội, La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng kinh doanh xuất sắc để gia nhập vào cuộc cách mạng giáo dục cho trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 5-15 tuổi
- Khám phá và mở rộng mối quan hệ kinh doanh với trường học, các trung tâm giáo dục và phụ huynh.
- Tư vấn trực tiếp về các chương trình giáo dục siêu trí nhớ độc quyền từ Malaysia đang được cộng đồng yêu thích và đánh giá cao.
- Theo dõi thị trường, phân tích nhu cầu và lên kế hoạch kinh doanh sáng tạo để tối ưu hóa kết quả.
- Tìm kiếm khách hàng từ các kênh khác nhau.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo sự điều phối của Trưởng phòng kinh doanh
- Thực hiện những thủ tục như: làm hồ sơ, ký hợp đồng, hoàn thiện thủ tục thanh toán... với khách hàng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ từ 23 đến 33 tuổi
- Ngoại hình ưa nhìn
- Tốt nghiệp từ cao đẳng, đại học là một lợi thế, ưu tiên lĩnh vực Kinh doanh, Marketing hoặc Giáo dục...
- Ưu tiên kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh sản phẩm giáo dục là một lợi thế lớn.
- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ.
- Có những kỹ năng bán hàng cơ bản, đàm phán thương lượng với khách hàng.
- Nhiệt tình, chủ động, linh hoạt, mong muốn gắn bó lâu dài.
- Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu những đóng góp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

. Lương cứng: 07 đến 10 triệu + % hoa hồng theo doanh thu (Tổng thu nhập lên đến 15 đến 20 triệu/tháng +++)
.Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương chính thức
· Môi Trường Làm Việc Năng Động và Sáng Tạo: Bạn sẽ làm việc trong một đội ngũ trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, nơi mọi ý tưởng đều được lắng nghe và ghi nhận.
· Cơ Hội Phát Triển Bản Thân: Được đào tạo chuyên sâu, từ kỹ năng bán hàng cho đến kiến thức về sản phẩm giáo dục siêu trí nhớ.
· Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
· Mức Lương Hấp Dẫn và Hoa Hồng Cao: Nhận mức lương cạnh tranh kèm theo chế độ hoa hồng hấp dẫn, không giới hạn - bạn chính là người quyết định thu nhập của mình!
· Giá Trị Công Việc: Bạn sẽ không chỉ bán sản phẩm, mà còn góp phần thay đổi cách trẻ em học tập, phát triển kỹ năng tư duy và ghi nhớ.
- Hưởng các chế độ phúc lợi, đóng Bảo hiểm theo luật lao động
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước
- Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GMA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GMA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GMA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NO24, LK 829 Khu Bờ Hội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

